¿Para River será más dura esta final que la de Boca? Borré responde

Rafael Santos Borré palpita la final de este sábado contra Flamengo, en la Copa Libertadores. Antes del duelo, el jugador otorgó una entrevista en Argentina, donde confesó que este partido será más difícil que la final contra Boca de hace un año y que él no pudo jugar.

"Es algo que todavía me cuesta olvidar. Por no haber podido estar en ese partido, por no haber podido ayudar a mis compañeros en ese momento. Pero luego recuerdo la felicidad que viví y se me pasa todo. Ahora Dios me da la oportunidad de jugar una final de Libertadores. Y ojalá que Dios tenga lo mejor para nosotros", dijo Borre al diario Olé.



Y agregó: "La final con Boca fue de ida y vuelta y ahí cualquier cosa puede pasar. Sabíamos que teníamos la ventaja de cerrar de locales, aunque luego sucedió lo que ocurrió... Y en un partido único va a depender mucho de cómo estés y cómo te salgan las cosas ese día. El que esté mejor será campeón.(...) Sí, claro que es más difícil una sola final. Son 90 minutos, está todo puesto ahí y no tenés revancha", dijo.



En la nota, el periodista insistió en el tema Boca, y Borré siguió disparando. "Yo creo que cuando marcas una pauta como lo hicimos nosotros en estos duelos con Boca, cada vez que vas a enfrentarte con tu rival te empieza a generar dudas. Logramos eso y tiene mucho mérito porque a medida que ellos fueron cambiando jugadores y entrenadores, a nosotros también se nos fueron yendo jugadores importantes. Pero seguimos manteniendo nuestra idea y personalidad a la hora de jugar esos partidos. Eso no es fácil".



El atacante, que estuvo preconvocado a la Selección Colombia en la reciente fecha Fifa, se refirió a su capacidad como delantero.



"He ido evolucionando mucho. Y estoy contento por el cambio que se ha venido dando en el equipo. El grupo me ha ayudado a crecer como jugador y como persona y obviamente el cuerpo técnico me ha ayudado a potenciarme y a mejorarme día a día. A lo largo del tiempo me he propuesto metas y en River las pude ir cumpliendo. Pude marcar goles en la Libertadores, obtener un título internacional, aumentar mi efectividad. Creo que más que nada es la mentalidad. Soy un jugador más maduro".



En cuanto a su capacidad goleadora, comentó: "Eso me lo dio la tranquilidad que me brinda el grupo, la confianza que tengo de mis compañeros. Tener esa tranquilidad para definir mejor se ve reflejada en poder anotar más goles. Pero el goleador en este River no tiene que ser egoísta, tiene que ayudar al equipo, es algo que siempre hablamos".





DEPORTES