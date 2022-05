Luego de quedar campeón de la Uefa Europa League, Rafael Santos Borré es uno de los jugadores colombianos más destacados del momento.

El atacante del Eintracht Frankfurt, que ya cerró su temporada, está pasando sus días de descanso mientras atiende varios pedidos periodísticos.



Precisamente, en las últimas horas, Borré habló en radio sobre su momento en el club alemán y lo ocurrido con la Selección Colombia, combinado en el que por distintas razones no ha podido terminar de brillar.



'Esto es de grupo...'

'Esto es de grupo...'

Rodrigo Betancur (d), de Uruguay, disputa un balón con Rafael Santos Borré de Colombia. Foto: EFE

“En la Selección tanto yo como otros jugadores no tuvimos el mejor rendimiento”, le dijo Borré al 'VBar' de 'Caracol Radio'.



“En la Selección es muy importante lo grupal. Esto es de grupo..., de todo el trabajo que se hace a nivel de Selección. Obviamente en los equipos el tiempo de trabajo también te ayuda muchísimo. A nivel de Selección Colombia es tratar de buscar eso, que el funcionamiento sea bueno. Pero cuando por ahí el funcionamiento como equipo no fluye de la mejor forma, o no podemos sacar esa mejor versión del colectivo, es más difícil”, añadió el costeño.



"En Colombia hay entrenadores que tienen mucha capacidad para dirigir la Selección, no sé qué rumbo le quieran dar dirigencialmente porque es una decisión importante. Nosotros como jugadores tendremos que seguirlo. En Colombia hay entrenadores preparados para ese cargo, pero por otro lado está que, con un entrenador extranjero, como Pékerman, la Selección fue muy exitosa. Es muy importante para nosotros como jugadores que esa decisión sea la mas adecuada”, concluyó un orgulloso Borré.

