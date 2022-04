Rafael Santos Borré, delantero colombiano del Eintracht Frankfurt, habló este jueves sobre la victoria de su equipo contra el West Ham, en la ida semifinal de la Liga de Europa.

Su equipo ganó 1-2 y dio un gran paso hacia la final, y él fue protagonista con asistencia. Luego del partido, fue consultado por su presente y por la Selección Colombia.

Palabras de Borré

En declaraciones a ESPN, Borré analizó: "Salimos a buscar el partido, nos encontramos un gol importante, pudimos manejar el juego, nos llevamos una victoria importante y el partido de vuelta va a ser difícil".



Además, habló de su rol en el partido. "Sabía que íbamos a tener espacios por dentro para conectar y en ese momento cuando lo veo solo meto la diagonal, el defensor me dio tiempo para mirar y ver las opciones que tenía... La línea de ellos muy cerrada, yo salía un poco para que los volantes rompiera, en el segundo gol fue así".



"Al principio tuvimos problemas, jugadores nuevos, adaptándonos, como en mi caso, y poco a poco fuimos aceitando, estamos mejor y se nos viene dando bien, nos gustan este tipo de partidos, estos escenarios, podemos aspirar hasta lo máximo", agregó.



También concluyó que su deseo para cerrar una gran temporada en el club es poder ganar este título. "Pido la Europa League, podernos quedar con este título, es importante para nosotros, primero es llegar a la final, sería histórico y ojalá ganar el titulo".

Sobre la Selección

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Betancur (d) de Uruguay disputa un balón con Rafael Santos Borré de Colombia. Foto: EFE

Borré habló de la salida del DT de Colombia, Reinaldo Rueda, le agradeció por la oportunidad que le dio, y pidió que se nombre pronto el nuevo entrenador.



"Agradecido con el profe, me permitió volver a la Selección, pude mostrarme en su ciclo nuevamente, es un entrenador que nos dio mucha confianza. Tuvimos un momento del que los jugadores nos debemos hacer cargo, no estuvimos bien y no conseguimos los resultados para ir al mundial”.



Y finalizó hablando de si prefiere un DT nacional o extranjero: “El ciclo pasado con Pékerman fue exitoso y era extranjero, y ahora el pensamiento de si es un colombiano deben evaluarlo los dirigentes; para nosotros es bueno empezar a decidirlo para tener un buen proceso para lo que viene”.



DEPORTES

Más noticias de deportes