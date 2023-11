Borré zanja las críticas: 'No le pedí nada a Lorenzo, contra Paraguay jugué más cómodo'

Rafael Santos Borré fue el autor del gol con el que la Selección Colombia venció a Paraguay (0-1) en el último juego de la eliminatoria al Mundial 2026. Sin embargo, ha recibido críticas desde cierto sector de la prensa por su bajo porcentaje de goles y su poca presencia en el área.

En une entrevista concedida por la Bundesliga, EL TIEMPO le consultó a Rafael Santos Borré sobre las críticas que tiene por la falta de gol que tiene él y el equipo y sobre un presunto pedido al profesor Néstor Lorenzo en el último juego contra Paraguay.

¿Qué le responde a los que critican los pocos goles que marca en la Selección Colombia.

"Las críticas siempre van a estar, cuando el equipo no fluya como la gente quiere o espera, las críticas van a estar. A mí me deja tranquilo que el equipo funcione, que esté bien, consiga los resultados y los puntos".



"Lo de las críticas, eso es algo que obviamente es inevitable y que nosotros como jugadores siempre y siempre estamos expuestos, pero bueno, es normal".

Rafael Santos Borre celebrando su gol ante Paraguay. Foto: Norberto Duarte. AFP

¿Usted le pidió al técnico jugar más en el área y no estar tanto en las bandas defendiendo?

"No lo he pedido, es algo que obviamente también el cuerpo técnico analiza, que miran. Ellos sentían y creían que de pronto estábamos necesitando tener también un poco esa presencia dentro del área y obviamente viendo los partidos que vamos jugando también se permite corregir cosas. Contra Paraguay ha sido un partido en el cual pude tener más presencia dentro del área y puede estar más en un lugar donde me siento más cómodo".



"Obviamente como delantero uno siempre quiere marcar goles, estar dentro del área, cerca del área para que el equipo cree situaciones y uno poder estar ahí para terminarlas. Pero el profe (Néstor Lorenzo) según los jugadores que tenemos en nuestra nómina, tácticamente le ofrece diferentes formas al equipo para que se sienta cómodo tanto con el balón como sin el balón, eso es algo que nosotros venimos haciendo, que lo venimos haciendo bien.".



"Hemos sido superiores, porque el partido contra Uruguay nosotros merecimos quedarnos con el triunfo, el partido contra Ecuador también se crearon muchas situaciones en la cual me decimos que vamos con el triunfo".



"Síi tenemos que corregir mucho en cuanto a poder definir los partidos, a poder cerrarlos yo especialmente, también mis compañeros porque muchos hemos tenido ocasiones para que la Selección sea beneficiada y no la hemos podido concretar. Pero yo creo que como terminamos hoy en día las eliminatorias, era como el grupo quería estar, y eso nos deja tranquilos".

Gol de Borré contra Paraguay. Foto: EFE

¿Qué balance hace de la eliminatoria y qué viene para la Selección en la Copa América?

"Yo creo que nosotros teníamos la mentalidad a nivel de Selección de terminar esta primera parte de eliminatorias de la mejor manera. Sabíamos que no se volvía a jugar eliminatorias hasta dentro de un tiempo muy largo y que había que cerrar bien también nos pusimos el objetivo de que necesitamos sumar puntos por fuera que era un objetivo que nos hacía falta".



"Con esa mentalidad fuimos al partido contra Paraguay, creo que el grupo con la confianza que le dio haber ganado contra Brasil obviamente quería cerrar de la mejor manera. Lo pudimos hacer porque conseguir los seis puntos en esta doble fecha fue algo muy bueno y terminar allá arriba en la tabla de clasificaciones para nosotros era nuestro objetivo, con eso podemos estar tranquilo".



"Hay que pensar en lo que se viene que es la Copa América, lo tenemos en mente en este nuevo proceso. Ya tenemos que empezar a enfocar en lo que va a ser ese torneo".

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, celebrado el 16 de noviembre de 2023. Luis Díaz le dio la victoria a Colombia con dos goles en el segundo tiempo. Asistieron al estadio Claudia López, Angelica Lozano, Verónica Alcocer, Nicolas Alcocer Petro, Antonella Petro, Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz. Jugaron James Rodríguez, Mateus Uribe, Sinisterra, Carrascal, Santos Borre, Camilo Vargas, entre otros jugadores de la selección bajo la batuta de Nestor Lorenzo. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Estilo de la Selección Colombia

"Este equipo viene teniendo una mentalidad ganadora, una mentalidad de ir por cosas importantes, de ir por cosas grandes y obviamente eso no va a cambiar nosotros en este nuevo proceso. Con esto venimos jugando contra cualquier rival de la misma manera, saliendo a proponer, saliendo con nuestro estilo, con nuestras formas a buscar los partidos".

¿Motiva jugar contra más equipos en una Copa América de 16 selecciones?

"La Copa América no va a hacer la excepción, vamos a buscar los partidos, a intentar ser protagonistas con el equipo que tenemos, con las armas que tenemos para poder ir partido a partido consiguiendo los resultados que queremos. Va a ser un torneo muy importante para nosotros porque es un proceso que viene con un nuevo entrenador y que nos va a permitir seguir consolidando lo que venimos haciendo y poder madurar más la idea de nuestro entrenador".



"Va a ser una copa totalmente diferente, eso hace que tengas que planearlo de otra forma, que planificar el partido de otro tipo, según el grupo que te toque, o según los partidos que tengas, eso va a significar que cambien varias cosas y te incentivas. Son equipos con los que normalmente en la confederación no tienes y no juegas ese tipo de encuentros, ese tipo de partidos, y claro que te motiva a jugar contra otros equipos".

¿Cómo es el modo de juego de la Selección Colombia en defensa y ataque?

"Creo que la Selección se ha ido adaptando a los jugadores que hemos ido teniendo en un buen momento. El profe en el principio tenía una idea de juego en la cual su método era presionar alto, ser un equipo muy intenso, un equipo en el cual recuperar rápido el balón. Hemos venido siempre teniendo esa mentalidad de poder proponer partido en los cuales nosotros tengamos el protagonismo de que se recupere rápido la pelota y bueno y eso obviamente se venía viendo seguido".



"Se fueron incorporando algunos jugadores que vienen teniendo muy buenos momentos en esta etapa. El profe ha ido cambiando según lo que va teniendo dentro del campo".



"Nosotros nos tenemos que acomodar a la forma de presiones que ellos tengan de pronto. Un ejemplo: que James pueda estar un poco más en el medio y tener esa libertad para moverse, ahí también surge algo, la subida de los laterales del otro equipo puede ser un problema. El profe muchas veces ha intentado solucionar con que 'Lucho' y yo tapemos un poco los costados para que eso esos laterales de pronto no avancen con tanta facilidad, pero son variantes que él va encontrando. Según los jugadores que va teniendo y según la forma que le va viendo al equipo, cómo se va sintiendo, más cómodo".

