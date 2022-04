Tras escalar a la segunda posición de LaLiga Santander con su victoria ante el Sevilla (1-0), el Barcelona visita este jueves al Eintracht de Fráncfort en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa con el objetivo seguir recuperando el prestigio perdido en el viejo continente.

Los azulgranas no pierden un partido desde el pasado 20 de enero, cuando cayeron en la prórroga de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Ahletic Club (3-2). Llegan a Alemania y enfrentarán al colombiano Rafael Santos Borré, que los tiene en la mira.



Barcelona llega con alas

Trece encuentros sin conocer la derrota entre todas las competiciones, seis victorias consecutivas en Liga y dos eliminatorias superadas en la Liga Europa ante Nápoles y Galatasaray confirman el gran momento del equipo de Xavi Hernández.



Ahora, el Barça afronta la eliminatoria europea ante el Eintracht no solo como favorito, sino como el principal aspirante -por historia, juego y resultados- a conquistar el título.



En el Deutsche Bank Park, el conjunto azulgrana intentará dar un nuevo golpe sobre la mesa y lograr un resultado que deje encarrilada la eliminatoria para poder rematar su pase a semifinales en el Camp Nou.



Lo hará sin la baja de última hora del delantero Memphis Depay, con una sobrecarga en el semimembranoso del muslo izquierdo, y sin el defensa Dani Alves, que no está inscrito para la competición europea.



Para el duelo contra el conjunto alemán, Xavi sigue sin poder contar con los defensas Sergiño Dest y Samuel Umtiti, el centrocampista Sergi Roberto y el delantero Ansu Fati, todos ellos lesionados, ni con el delantero Luuk De Jong, que a finales de la pasada semana dio positivo por coronavirus.



Sin Alves ni tampoco el lesionado Dest, el técnico del conjunto azulgrana seguramente desplace a Araujo al lateral derecho, como hiciera en el Bernabéu, lo que permitiría a Eric García recobrar la titularidad compartiendo el eje de la zaga con Piqué.



El resto del once podría ser el mismo que el domingo pasado le arrebató la segunda plaza al Sevilla en LaLiga y que se está convirtiendo cada vez en más habitual.

No es un buen momento



Por su parte, el Eintracht Fráncfort llega al duelo contra el Barcelona tras haber obtenido un decepcionante empate sin goles ante el colista Fürth en la Bundesliga y con el que perdió la posibilidad de recuperar terreno en su lucha por las plazas europeas.



Para el conjunto alemán, la visita del cuadro catalán será un reto mayor y también distinto al del Fürth, que se centró en defender el marcador y ante el que el que el Eintracht tuvo que llevar todo el tiempo la iniciativa.



Contra el Barça, los germanos no estarán obligados a llevar peso del choque y podrán explotar algunos de los recursos que le han dado éxito ante los grandes de la Bundesliga como el contragolpe y las situaciones a balón parado.



Para ello cuenta con la maravillosa zurda de Filip Kostic, cuyos desplazamientos por la banda izquierda suelen llevar peligro y sus centros y remates a puerta son con frecuencia venenosos.



En todo caso, el partido contra el Barcelona es un momento especial para el Eintracht, que ha definido duelo como una especie de día de fiesta. Y es que la posibilidad de medirse con uno de los históricos de Europa es una oportunidad para mostrarse para muchos jugadores.



EFE