Borré no estuvo en el juego, pero fue clave de River para el título

La tarjeta amarilla que vio en la ida frente a Boca, el pasado 11 de noviembre, le quitó a Rafael Santos Borré la posibilidad de jugar el partido definitivo por el título. Lejos estaba de saber que ese encuentro iba a jugarse lejos del hábitat natural de River, el estadio Monumental.

La angustia para Borré fue aún más grande: vivió desde afuera toda la novela que se armó tras la agresión al bus que transportaba a los jugadores de Boca rumbo al estadio de River, los dos aplazamientos, la sanción a su equipo y el traslado de la final a Madrid. Pero allá estuvo, haciendo fuerza desde afuera. Al final, envuelto en la bandera de Colombia, pudo levantar la Copa Libertadores.



“Estamos felices porque nos merecíamos esto más que nadie”, le dijo Borré a Fox Sports. “Estoy un poco dolido por no haber podido jugar, pero muy contento porque estoy muy bien representado por estos compañeros que me han arropado muy bien, es un sueño hecho realidad. Sufre uno más desde afuera, uno no puede ayudar y está incomunicado”, agregó.



A Borré le costó al comienzo adaptarse a River. En la fase de grupos fue titular solamente en un partido, frente a Emelec, en Guayaquil, y en los tres siguientes entró desde el banco. Y en el juego de ida de los octavos de final, frente a Racing, se quedó como suplente.



El DT Marcelo Gallardo lo metió como titular para la vuelta contra Racing y ese día anotó el tercer gol para el 3-0 definitivo. Y luego se convirtió en el anotador de tantos claves: le hizo uno a Independiente, en cuartos de final, y otro a Gremio, en Brasil, en la semifinal.



Aunque Borré se haya quedado por fuera del partido en Madrid, nadie le puede negar su gran aporte para que hoy River Plate esté celebrando su cuarta Copa Libertadores.



DEPORTES