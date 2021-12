El mea culpa de Borré ante la falta de gol de la Selección

Rafael Santos Borré aún no ha podido marcar su primer gol con la camiseta de la Selección Colombia, un equipo que hoy está en zona de clasificación directa para el Mundial de Catar 2022, pero que en los últimos cinco partidos de la eliminatoria se ha ido en blanco.

Borré hace fila detrás de los más experimentados de la Selección en busca de continuidad con el equipo nacional. Tiene por delante, entre otros, a Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García. Pero el barranquillero, hoy en el Eintracht Fráncfort, trabaja con paciencia y espera su consolidación.



(Además: El castigo a James Rodríguez por manotear al árbitro en Catar)

La opinión de Borré sobre la falta de gol en la Selección

"En cuanto a la Selección, siempre estamos preparándonos y enfocándonos para que nuestros equipos nos permitan estar al máximo nivel. Sabemos que tenemos un partido importante contra Perú y eso nos permitiría ir acomodando nuestra plaza en Qatar. Y luego, la visita a Argentina que, si competimos, seguro podemos sacar un buen resultado", explicó Borré en una conferencia de prensa virtual desde Alemania.



Borré hizo su análisis sobre las causas de la falta de gol en la Selección: “Lo pensamos, es algo que tenemos que pensar siempre. Los delanteros somos autocríticos, sabemos que no hemos tenido los goles que hemos creado, pero confiamos como equipo para que los delanteros podamos tener esas opciones y concretarlas para dar el paso al Mundial".



El exjugador del Cali y de River Plate dijo que la ansiedad que sienten los delanteros por no anotar existe y que hay que manejarla.



"Es algo normal y más en la selección. Uno tiene la responsabilidad de dar ese entusiasmo, de reflejarlo para la gente. Esa ansiedad hace cometer errores y desenfocarte de lo que es la sociedad o el estilo de juego que tenemos como grupo y que entre todos podemos hacerlo. Siento que estos juegos que vienen serán importantes y ojalá tengamos esa paciencia", aseguró la ‘Máquina’.



(Lea también: Prensa inglesa elogia a Luis Díaz: ‘El Cristiano Ronaldo colombiano’)

Borré explica por qué juega tan atrás en Colombia

El atacante del Eintracht ha sido utilizado detrás del hombre en punta por Reinaldo Rueda, una posición que también ha ocupado en la Bundesliga con Oliver Glasner, su DT en el club alemán.

Como grupo nos hemos mentalizado en que siempre debemos exigirnos. Argentina y Brasil marcan esa diferencia y luego la cosa está muy pareja FACEBOOK

TWITTER

"El profe Rei en la selección me ha dado una función en la cual he retornado a lo que empecé siendo yo como jugador en el Cali y en mi infancia, que era detrás del 9, para tener esa asociación con el equipo, pero sin dejar de llegar al gol. Hay que estar en todas partes del juego y ser un delantero que siempre esté dentro del área", explicó.



Borré aseguró que el nivel de la eliminatoria es muy parejo, pero no se atrevió a dar una opinión ante la pregunta entre quién era más fuerte entre Brasil y Argentina.



"El fútbol es muy competitivo y la eliminatoria es de las más difíciles, Colombia está compitiendo a un nivel alto porque hay muchas selecciones que están ahí, como Chile, Perú, que tienen el mismo nivel. Como grupo nos hemos mentalizado en que siempre debemos exigirnos. Argentina y Brasil marcan esa diferencia y luego la cosa está muy pareja", aseguró.



Borré habló también de la llegada de José Pékerman a Venezuela. El argentino fue el primero en darle la oportunidad en la Selección de mayores, en 2015.



"El profe José es un entrenador que siempre hace equipos competitivos, combativos. Tenemos esa última fecha contra ellos y sabemos que nos puede servir llegar con tranquilidad si nos enfocamos en los partidos que tenemos antes", expresó.



(En otras noticias: El ilegal 'pacto de caballeros' que tiene a 16 equipos en la mira de la SIC)



El colombiano también se mostró agradecido con Marcelo Gallardo, su técnico en River. "Me ayudó a perfeccionarme como jugador, por eso en Alemania me encuentro con más inteligencia, madurez, puedo posicionarme, tener diferentes tipos de controles, apoyos. Entiendo el juego más rápido y a la hora de presionar creo que me siento maduro. Estoy muy conforme en esta etapa de mi carrera”, concluyó.



DEPORTES