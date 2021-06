'Queremos salir campeones, nos ganamos el respeto': Borré

Rafael Santos Borré fue una de las piezas clave de Colombia en el partido contra Brasil, en el que tuvo mucho sacrificio en marca. Aunque al final no se logró el objetivo de sumar, el atacante de River Plate cree que ese partido hizo que la Selección se ganara el respeto de sus rivales y que su sueño es conseguir la Copa América. Esto dijo Borré en rueda de prensa:

El partido contra Brasil. "Nosotros como grupo no le dimos mucha importancia a lo que pasó frente a Brasil. Tratamos de concentrarnos en lo que tenemos que mejorar, corregir y también las cosas buenas que hemos hecho".



El significado de estar en la Selección. "Para todo jugador es un sueño poder estar acá. Para mi era importante estar acá. Las veces que me ha tocado actuar, le he podido brindar solidez, dándole una mano a nuestros volantes".

"Habíamos hecho un trabajo muy importante, pero por una distracción se pueden perder muchas cosas".

Qué le falta. "Todavía siento que no he podido mostrar esa faceta de ataque, que es la que más me gusta. Somos jugadores inteligentes que sabemos analizar lo que se necesita en los momentos de los partidos".



El trabajo de presión contra Brasil. "Sabíamos que tenían grandes jugadores, tenían un inicio de juego muy marcado con los centrales y los volantes de marca, había que estar pendientes para poder llegar y marcar a dos jugadores, con mis compañeros hablamos de que había que ser intensos en la hora en la que ellos comienzan el juego ofensivo".



Comparación con lo que hace en River. "Tengo un equipo que me respalda mucho en la presión y esa intensidad que tenemos la hemos marcado todo este tiempo. Eso viene conmigo y hay que seguir manteniéndolo".



Los rivales. "En esta Copa América los rivales son muy complicados. Hay varias selecciones que vienen haciendo un cambio generacional. Cualquier rival que nos toque, seguro van a ser partidos diferentes".



Cómo superar el golpe de la derrota con Brasil. "En el momento fue un golpe muy duro. Que pase lo que pasó te da mucha rabia, pero tratamos de dejarlo ahí, hablamos entre nosotros, el profe también nos lo dijo, que lo dejáramos ahí, fuéramos inteligentes y pensáramos que nos ganamos un respeto. Que sepan que Colombia tiene jugadores de mucho potencial".



La concentración. "Uno siempre trata de corregir, de mejorar, sabíamos que habíamos hecho un trabajo muy importante, pero por una distracción se pueden perder muchas cosas. Hay momentos del partido que el juego se pone más movido, estar concentrados en ese momento para ser más fuertes y ver una Colombia más sólida".



Lo positivo. "Tenemos la satisfacción de que fuimos un equipo sólido y fuerte, que cuando todos tenemos claro lo que debe hacer cada uno y distribuirnos podemos ser un equipo fuerte y que compita".



El objetivo. "Nosotros queremos salir campeones, tenemos un sueño que es lograr un título con la Selección y tenemos esa mentalidad. En el partido contra Brasil, ellos se dieron cuenta de que cuando estamos concentrados podemos competir muy bien y tratar, ojalá, conseguir el título".



