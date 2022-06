La Selección Colombia se alista para el partido amistoso del próximo domingo en Murcia, España, en el que enfrentará a su similar de Arabia Saudí.

Uno de los referentes del equipo que dirigirá Héctor Cárdenas es el delantero Rafael Santos Borré, quien entregó su visión del juego y otras cosas más.



(Néstor Lorenzo, el nuevo DT de Colombia: ¿quién es y qué ha conseguido?)

(Néstor Lorenzo: este será el cuerpo técnico de la Selección Colombia)



El partido. “La motivación en la misma de siempre, de sacar el juego adelante sea el rival o el técnico que tengamos”.



Néstor Lorenzo. “Es bueno que se haya designado con tiempo un entrenador porque nos da tiempo de trabajo. Néstor es alguien que conoce la Selección, que ha vivido las eliminatorias y sabe cómo jugar este tipo de partidos.



La idea. “Nos conoce, sabe lo que tenemos y nos puede aportar mucho. Nosotros le vamos a brindar todo para que pueda trabajar bien”.



Aporte de Argentina a Colombia. “Lo que nos puede aportar y la tendencia va más por la mentalidad, la competitividad de ese fútbol. Los entrenadores le pueden imprimir identidad al fútbol colombiano. Es algo positivo, que aporta. Lo clave es que los jugadores nos acostumbremos a la idea de trabajo que él quiera imprimir”.



Lo mejor. “Tendrá la opción de imprimir su idea. Que se haya elegido con tiempo le da la oportunidad de tener tiempo para trabajar. Es un entrenador que conoce a los jugadores colombianos, los sigue. Del grupo que estamos hoy ya conoce a muchos”.



Líder de la nueva generación. “Hemos ido madurando con el tiempo. He pasado por ligas que me han servido para sumar experiencia a la hora de competir. El fútbol alemán sirve para madurar su parte futbolística, pero este es un trabajo grupal, no se le puede cargar todo a Luis Díaz a James Rodríguez. La idea es estar fuerte como grupo”.



Arias y Estupiñán. “Venía haciendo las cosas bien. No habían estado en el proceso anterior, hacen goles importantes en Portugal y en Brasil. Son jugadores que le pueden brindar mucho a la Selección”.



Si nivel. “Tenemos los jugadores, la calidad, un equipo sólido, fuerte y podemos mostrar lo que nos propongamos. No solo el estilo de juego en mi equipo, la agresividad, ese tipo de cosas las podemos hacer en la Selección”.



(Luis Díaz, en el once ideal de los que no van al Mundial)

(Néstor Lorenzo: este será el cuerpo técnico de la Selección Colombia)



Deportes