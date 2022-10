Rafael Santos Borre, el delantero colombiano que fuera figura en su paso por River Plate, dejó un extenso mensaje para el técnico Marcelo Gallardo, quien anunció su partida del club argentino en diciembre.

Borré, quien es el máximo goleador de la era Gallardo en River, con 55 tantos, solo tuvo palabras de agradecimiento para el entrenador.

La carta de Borré

En una carta difundida a través del medio Marca, el actual delantero del Eintracht alemán, manifestó:

Facebook Twitter Linkedin

Santos Borré, con River. Foto: EFE

"Marcelo Gallardo para mi fue un entrenador de lo más importante en mi carrera, sino el más importante, porque me recibió en un momento crucial de mi carrera, en el cuál estaba para potenciarme mucho o para perder mucho más la confianza que no había tenido en mi primer paso en Europa.Yo creo que él utilizó los medios y el mensaje ideal para llegarme y para llegarle a un grupo de jugadores en el cuál se identificó perfectamente con sus ideas y también se identificó con su estilo de ver el fútbol, de ver la vida, de disfrutar de este deporte y asimilar cada circunstancia.Creo que ese tipo de persona, este tipo de entrenadores marcan mucho tu carrera, marcan mucho tu vida y, para mí, eso es lo que más me llamó la atención de Marcelo", dice parte de la carta emitida este martes.



"A pesar de ser un entrenador que me perfeccionó mucho como jugador, que me potenció y me enseñó muchísimas cosas, creo que la labor fundamental de un entrenador es enseñarle muchas cosas al jugador o llenarlo de muchos conceptos para mejorarlo.Siento que también me dio un ideal sobre como vivir este deporte, sobre como afrontarlo y sobre como saber sobrellevar todas las situaciones que conlleva el fútbol", agrega.



DEPORTES

Más noticias de deportes