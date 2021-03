Borré: ni Palmeiras, ni Gremio, este sería su destino

La novela del delantero colombiano de River Plate, Rafael Santos Borré, parece tener un nuevo capítulo en el que la principal protagonista en su familia, su entrono.

Santos Borré ha sido tentado por los clubes de Brasil Palmeiras y Gremio y este último parecía ser el destino del goleador, pero no es tan así.



Informó ‘TNT Sports’, que el Brighton inglés tiene lista una oferta para quedarse con el jugador, con el fin de que juegue al lado de su compatriota Steven Alzate y al ex Boca Juniors, Alexis Mac Allister.



Lazio, en primera instancia, mostró interés, pero el interés no era el de volver a Europa. in embargo, ahora se habla de irse a Inglaterra y eso interesa.



En Argentina, ‘990 Radio’, dijo que Marcelo Gallardo, DT de River, habría convencido a Borré de que frene su fichaje con Gremio, pues lo ve para jugar en Europa.



Se advierte que su entorno familiar ve con buenos ojos irse a Europa. Al menos eso se desprende de lo comentarios de la prensa. Y otro medio dice que ‘Rafa’ se decantaría por ir al Viejo Continente, y así poder pelear codo a codo con Falcao García, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, en la lucha por un cupo en la titular de la Selección Colombia, pues sus compañeros juegan en Europa.



Lo que parece real es que no seguirá en River Plate.



