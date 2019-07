'Si no hay corrección, va a fracasar el VAR': Sanabria

El VAR en la Copa América de Brasil fue uno de los grandes protagonistas del torneo, incluso, por encima de los jugadores. Apareció en la gran mayoría de partidos como una ‘maquina’ de impedir goles y emociones.

Todo lo ve, pero a la vez nada lo ve. Sus decisiones generaron todo tipo de polémicas y malestares. Nadie se salvó. Ni la misma Brasil a quien le anularon dos goles contra Venezuela.



El analista arbitral de Fox Sports Colombia, Rafael Sanabria, explicó el funcionamiento de esta herramienta: “La implementación del VAR en la Copa América no fue la mejor. El procedimiento no se ajustó al protocolo de otros eventos. Hubo muchos retrasos en los partidos, le quitó continuidad al fútbol. Los árbitros revisaron absolutamente todo. Si no hay una corrección, va a fracasar el VAR”.



Sanabria habló sobre la diferencia del VAR en Brasil al del mundial de Rusia: “en la Copa América las cámaras no fueron las mismas del mundial, los árbitros no tuvieron todos los argumentos para revisar ya que las cámaras no fueron claras. En Rusia 2018 existían muchos más mecanismos para los árbitros”.



“El procedimiento está establecido desde el 2016. El VAR se hizo para revisar aquellas jugadas que no son claras, pero no cualquier situación de juego. Por ejemplo, los jueces de línea ya no tienen ninguna trascendencia. Hubo mucha molestia de jugadores, cuerpos técnicos y directivos”.



Sobre las polémicas que generó el VAR en Brasil vs. Argentina explicó “en el Brasil vs. Argentina hubo muchas incongruencias, dicen que el juez central no quiso ir a ver el VAR a revisar, otras versiones dicen que los árbitros del VAR no quisieron ayudar. Sería bueno que como en los aviones haya cajas negras para verificar que es lo que realmente pasa”.



El exárbitro colombiano y ahora comentarista sugiere una solución para el uso de la tecnología en el fútbol “el VAR debería aplicarse como en otros deportes, que los técnicos tengan una revisión por cada tiempo, para que el juego no se pare tanto y tenga más continuidad.”



Lo cierto es que Brasil quedó campeón, pero el VAR pasará a la historia como lo más polémico de esta Copa América.



Con información de oficina de prensa*