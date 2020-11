Nuevo Mundial de Clubes reducirá 'distancia' con Europa

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el nuevo formato del Mundial de Clubes, previsto para su primera edición en China y en fecha por definir, reducirá la "distancia" entre los equipos de Europa y los del resto del mundo, según una entrevista publicada este martes en Brasil.

Un único torneo cada cuatro años con 24 equipos, como está previsto, "va a contribuir para reducir esa distancia. Por lo menos es un paso en la dirección correcta", declaró Infantino al portal brasileño Globoesporte.



"Como ya dije algunas veces, mi visión es que los clubes de todo el mundo puedan soñar en convertirse un día en campeones mundiales. Este formato abrirá seguramente oportunidades para más clubes del mundo. Hoy esa posibilidad es tan pequeña que puede llevar a algunos a desistir pensando que no vale la pena invertir", completó.



La primera edición del Mundial de Clubes, con equipos de los cinco continentes, estaba prevista para el próximo año en China, pero la pandemia del nuevo coronavirus llevó a la FIFA a aplazar el torneo para una fecha aún no definida.



"Todavía no tenemos una fecha exacta porque la pandemia nos abatió y la FIFA, obviamente, está sensible a la situación en que algunas confederaciones se vieron obligadas a aplazar torneos", como la UEFA con la Eurocopa y la Conmebol con la Copa América, apuntó Infantino.



En ese sentido, explicó: "Estamos abriendo una ventana para ellas (Copa América y Eurocopa) en el calendario de 2021, en junio, y que estaba reservada para la FIFA. Sabemos que ellas (Conmebol y UEFA) nos van a apoyar cuando encontremos un espacio adecuado para el nuevo Mundial de Clubes".



"Tengo la seguridad de que este nuevo torneo, que sustituye otros dos (Copa de las Confederaciones y el actual Mundial de Clubes), no será un fardo adicional para el calendario y los jugadores. Será un éxito", añadió.



El dirigente italiano manifestó también su "cierta preocupación" por el calendario del fútbol brasileño, que se mantiene aún con la disputa de fechas para la participación de la selección en torneos oficiales, como las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.



A pesar de ser el propio Brasil el que debe "tomar las decisiones" en ese sentido, Infantino resaltó que las autoridades deportivas "tienen la obligación de encontrar una salida para este tipo de situaciones", porque para la "recuperación de los jugadores" es necesario tener "menos y más importantes partidos".



En esa búsqueda "necesaria" para tener "menos partidos", Infantino considera válido escuchar la propuesta de "armonizar el calendario", encajando las ligas nacionales con los torneos internacionales, lo que contribuiría también a reducir el impacto con el medio ambiente al caer también el número de desplazamientos.



EFE