Deportivo Cali perdió 2-0 contra Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad de la capital nariñense, por fecha 7 de la Liga. El equipo ‘azucarero’ nuevamente tuvo un partido con puntos muy bajos y sigue en la cola del campeonato.



(Le puede interesar: Selección Colombia: los errores que Rueda mostró a la Federación, en videos)

Al final del juego, cuando se esperaban las explicaciones del DT Rafael Dudamel, este evadió las preguntas de la prensa.

Dudamel no responde...

Dudamel solo hizo una intervención ante los medios y luego pidió disculpas por no responder los cuestionamientos.



(Lea además: Cali no levanta cabeza, perdió contra Pasto)



Sus palabras fueron: "Ha sido un arranque inesperado, sorpresivo para nosotros y para nuestra gente. Estamos atravesando una secuencia de derrotas inesperadas que nos llevan a tener que analizar, más que lo futbolístico, un tema emocional. No creo que haya mucho para analizar desde lo futbolístico. Ustedes (prensa) lo vieron. Son momentos de mucha calentura, de adversidad y pasan cosas por la mente. Es incorrecto saber qué decisiones tomar. Pido disculpas por no entrar en el preguntas y respuestas"



(No deje de leer: Nairo Quintana confirma que no va al Giro de Italia)



Luego, Dudamel y se levantó y se retiró de la rueda de prensa.



Es el momento más duro que pasa el DT venezolano desde su llegada al Deportivo Cali. Su equipo marcha en la cola de la Liga con apenas 3 puntos.



DEPORTES