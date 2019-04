Dudamel confirma que sigue al frente de la selección de Venezuela

Luego de que Rafael Dudamel pusiera en duda su continuidad en el cargo como seleccionador de Venezuela, argumentando que hubo politización del equipo nacional en el amistoso contra Argentina, este lunes el DT emitió un comunicado dirigido a los directivos de la Federación, ratificando su continuidad. Además, emitió una carta dirigida a Venezuela, para explicar sus argumentos y confirmar que sigue al frente del equipo.

En el comunicado, Dudamel le expresa a la Federación: "Quisiera hacer de su conocimiento que me mantendré al frente de la Selección Masculina de Fútbol de Venezuela en mi carácter de seleccionador nacional":

Carta de Rafael Dudamel Foto: Archivo particular

Además, Dudamel emitió una carta pública dirigida a todos los venezolanos, en la que afirma: "Comienzo con mucha humildad, pidiéndole a cada uno de los jugadores de la Selección y a todos los venezolanos mis sinceras disculpas porque por temas extrafutbolísticos pudiera parecer que en estos últimos días nos hemos desviado de nuestro foco. Pero no, no es así".

Dudamel consideró que la importancia de la Selección para el país es lo que llevó a que estos sucesos tuvieran esta repercusión: "La selección nacional de fútbol es una muestra elocuente de la Venezuela que queremos ser, la que es posible ser, y estoy absolutamente convencido de que por ellos la Vinotinto se ha convertido en una referente nacional.





"Hoy, el llamado que hacemos es a la unión. Venezuela atraviesa una profunda crisis, basta salir a la calle para evidenciar el deterioro en todos los aspectos de la vida nacional. Lo que pasa en Venezuela nos duele y entristece. No podemos ni queremos estar al margen de todo esto (...) Hoy, como venezolano, pido que de una vez por todas se ponga la atención a la gente y se logre la concordia, porque Venezuela pouede encontrar su rumbo victorioso y en paz":

Finalmente, el DT garantizó su permanencia en el cargo: "Con la vista puesta en Catar 2022, sepan que pueden contar con Rafael Dudamel para, desde el fútbol, dar lo mejor de mí y de nuestros jugadores or nuestro amado país".



La selección venezolana disputó la semana pasada en Madrid un partido amistoso contra la Argentina de Lionel Messi que finalizó con una histórica victoria por 1-3. Sin embargo, la visita del representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, al vestuario de la Vinotinto para darles a los jugadores un mensaje de apoyo que posteriormente publicó en las redes sociales desató la crisis en la Selección.



Tras la histórica victoria, el técnico de la selección venezolana, Rafael Dudamel, anunció su disposición a renunciar al cargo. "He conversado con el vicepresidente y he puesto el cargo a disposición, porque todo este tiempo estamos navegando en aguas muy turbias", dijo Dudamel. "Se ha politizado todo y soy el director de una selección del país entero", añadió.



Tras el incidente, la Federación comunicó que ratificaba a Dudamel en el cargo, pero que ya dependía de él si quería continuar.



