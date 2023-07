El armado político de Boca de cara a las elecciones presidenciales dentro del club a fin de año comienza a tomar forma. Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente, aseguró que buscará ser el mandamás por el oficialismo, mientras que Andrés Ibarra (con el apoyo de Mauricio Macri), Mario Pergolini (también ex vice, junto al propio Riquelme) y Jorge Reale (que se presenta a sí mismo como un “outsider” de la política) también elevaron sus propuestas para presentarse. Pero desde hace algunas semanas se empezó a correr el rumor de la entrada de una figura sumamente inesperada a la carrera por el sillón de Brandsen 805, y en las últimas horas llegó la confirmación: Rafael Di Zeo, líder de la barra brava La 12, también tiene intenciones de ser candidato a presidente.

La confirmación llegó por parte de una fuente igual de inesperada: el peluquero Fabio Cuggini, socio del flamante aspirante al sillón de Brandsen 805: “Estoy contento por un amigo con ganas de candidatearse, este año quise dar un paso al costado y acompañar. Estoy acompañando a Andrés Ibarra, pero hoy vino mi amigo el Rafa y tuve la grata noticia de que tiene decidido presentarse”, anunció el estilista en una entrevista con Radio La Red. “Solucionó los problemas con la Justicia y es una persona que conoce al club”, destacó.

Problemas legales

Los problemas legales a los que Cuggini hizo referencia están ligados directamente a su regreso a la Bombonera, contra Colón en la décima fecha de la actual Liga Profesional. En 2017 se le aplicó el derecho de admisión tanto a él como a su ex rival y actual socio, Mauro Martín, debido a una causa por encubrimiento agravado al número tres de la barra, Maximiliano Oetinger, que había llevado a cabo un secuestro extorsivo.



Su regreso estuvo acompañado de una postura mucho más ambiciosa por parte de Di Zeo para integrarse en el mundo político del club de la Ribera. En marzo, en una entrevista con el programa de YouTube El Loco y el Cuerdo, “Rafa” dejó en claro sus intenciones: “Me gustaría ser dirigente de Boca. Si pudiera, participaría en estas elecciones. Si se dieran las condiciones, sí. Y legalmente estoy habilitado para hacerlo. Me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo desde la tribuna”, afirmó en aquel momento.



Dos meses después, en el empate ante Lanús por 1-1, se repartieron en la popular unos folletos con su imagen junto a la de una urna y la leyenda “Rafa dirigente, ¿por qué no?”. La imagen del afiche fue luego subida por las redes de La 12 a Instagram, acompañado de una consigna: “¿Con quién te gustaría que sea dirigente y qué cosas te gustaría que cambian?”.

Rafael Di Zeo, líder de la barra de Boca. Foto: La Nación

Cuggini continuó en su entrevista radial, justificando la candidatura: “Me parece bien que cualquier hincha de Boca tenga la necesidad de serlo. Como siempre aparecen las críticas, pero hace mucho tiempo le dije que era un tipo experimentado que podía mejorar el sector al que pertenecía y tener un reconocimiento”, aseveró, y trazó un paralelismo con otro dirigente que pasó de los paravalanchas a la presidencia: “A través de los años todos fue mejorando y todavía lo llaman barrabrava. Pero le dije que el camino a seguir si le gustaba la política, sería bueno que se juegue como hincha. Y hoy tomó la decisión, tomó el camino que representó Raúl Gámez en Vélez, que viene de los tablones, terminó siendo presidente y puso al club en un lugar privilegiado”.



Incluso el propio Jorge Amor Ameal, actual presidente xeneize, había abierto la puerta a la chance de que Di Zeo pueda candidatearse, en una entrevista con TyC Sports: “Si se presenta y lo avalan los socios ¿por qué no?”, se preguntó de manera similar al afiche que repartió el barra brava, aunque luego acotó: “Voy a aclarar algo, yo lo conozco a Rafael. No es que no lo conozco, porque algunos otros dirigentes dicen ‘nunca lo vi’”.



Aunque aún no tengan fecha oficial, se espera que las elecciones tengan lugar en diciembre, tal como ocurrió en 2019. Aún hace falta que todos los nombres que expresaron su intención de postularse se registren, pero ya varios nombres han expresado sus intenciones e incluso algunos presentaron propuestas sobre algunos de los temas en la agenda del hincha de Boca, principalmente lo que se deba hacer con la capacidad de la Bombonera.





