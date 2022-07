Nueve años después de que las principales barrasbravas de Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentaran de manera violenta y dos personas resultaran muertas, en lo que ha sido catalogado como el hecho más traumático de los últimos años en Argentina, el líder del grupo de radicales de Boca Juniors, Rafael di Zeo irá a juicio por lo ocurrdo.

Al líder de la barra de Boca se lo acusa de "instigar a la comisión de homicidio agravado en dos hechos", "generar lesiones graves" y "abuso de armas" en aquel hecho bochornoso de 2013.



Di Zeo es recordado en Colombia porque fue deportado del país en 2019 luego de no pasar controles migratorios. Todo, en la antesala de un encuentro contra Tolima por la Copa Libertadores en abril de ese año.



¿Quién es Rafael di Zeo?

Di Zeo (der.), junto con Mauro Martin (izq.). Foto: La Nación

Di Zeo es el líder de la barra ‘La 12’ desde 1996. Solo entre 2007 y 2012 perdió el control, pues lo condenaron a cárcel por una golpiza contra hinchas del club Chacarita Juniors.



En ese momento también fue acusado de asociación ilícita, aunque después fue absuelto.



A su salida de prisión, quiso recuperar el puesto de ‘mandamás’. Su deseo dio origen a una disputa, que incluyó enfrentamientos con armas de fuego, contra otras facciones de ‘La 12’.



Al final, Di Zeo hizo de las suyas y, desde el 2015, dirige el accionar de la barra junto con Mauro Martin, su antiguo rival por el poder.



No obstante, en medio de esa guerra, se registró el asesinato de dos personas (julio del 2013) y él fue señalado como ‘instigador’ del hecho por las autoridades argentinas. Y aunque lo ha negado siempre que ha podido, es por eso que está vetado de los estadios. Ahora la justicia determinará su responsabilidad.

*Con información de La Nación, de Argentina.