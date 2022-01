El técnico español Rafael Benítez ha sido destituido como entrenador del Everton como consecuencia de los malos resultados del conjunto de Liverpool en las últimas jornadas que le han aproximado a la zona de descenso de la Premier. ¿Vuelve James?

El club ha anunciado el cese del preparador español que llegó a Goodison Park el pasado verano.



Le puede interesar: (Miguel Borja, esperanza de gol de la Selección para la eliminatoria)



El Everton acumula un empate y tres derrotas en sus últimos cuatro partidos y, decimosexto en la tabla, está a solo seis puntos del Norwich, antepenúltimo, que marca la caída a la Championship.



Rafa Benítez, exentrenador, entre otros, del Real Madrid, Liverpool, Valencia, Tenerife o Newcastle, fue el sustituto de Carlo Ancelotti en el plantel Toffee, pero los resultados no le han acompañado.

La esperanza de tener a James



Después de un buen arranque de curso entró en un bache del que pareció salir hace seis jornadas, pero al que volvió a caer en los últimos compromisos. Desde septiembre el Everton solo consiguió ganar un encuentro de la Premier.



"El Everton Club de Fútbol puede confirmar la salida de Rafael Benítez como entrenador del primer equipo. Benítez, quien se incorporó al Everton en junio del 2021, ha dejado el club con efecto inmediato. Se anunciará el sustituto a su debido tiempo", indicó el club de Liverpool en un comunicado.



Para nadie es un secreto que la relación entre el volante ofensivo y el entrenador español es mala, razón por la que James terminó saliendo del equipo tras apenas disputar la pretemporada y sumar algunos minutos en torneos locales. Ahora, sin Benítez a cargo, el cucuteño tendría camino libre para volver a competir en la mejor liga del mundo.



James cuenta con la bendición de los aficionados, quienes le mostraron su apoyo hasta último momento, y números más que interesantes en su única temporada. ¿Podría volver?



Lo más probable es que no. El zurdo aterrizó apenas hace cuatro meses en territorio catarí es la sensación no solo del Al-Rayyan sino de la liga en general. Según datos de Transfermarkt, su pase fue adquirido a cambio de 8 millones de euros y el salario lograron mantenérselo. Toda una inversión que hasta el momento no ha dado sus frutos.



Le puede interesar: (Reinaldo Rueda: 'Los de Europa serán los que vengan con mejor rodaje')



EFE