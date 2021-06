¿Qué pasó entre James Rodríguez y Rafa Benítez en el Real Madrid?

El paso del técnico madrileño por la Casa Blanca no fue el mejor. Llegó en junio de 2015 por tres temporadas, pero solo seis meses después fue destituido para que Zinedine Zidane llegara al cargo.



Durante esos seis meses coincidió con James Rodríguez y fue el inicio de múltiples rumores. Venía de la temporada 2014/15 en la cual, solamente en la liga española, hizo 13 goles y 13 asistencias, siendo elegido en el Once Ideal de la Liga.

Pero la primera fricción que hubo, según el medio Liverpool Echo, estuvo en que el volante cucuteño, cuando llegó el nuevo estratega, no se vinculó a la pretemporada del Real Madrid en Australia debido a que había disputado la Copa América y pidió unos días para descansar.



Cuando empezó la temporada, en el primer partido de Liga, James estuvo sentado en el banco por decisión técnica y empezaron los rumores con Rafa Benítez en los que se mencionaba que la relación entre ambos no era la mejor.



Sin embargo, durante las ruedas de prensa cuando el estratega era preguntado por la situación del colombiano, mencionaba que contaba con su respaldo y confianza. Aunque durante ese ciclo de Rafa Benítez, el puesto de James no estaba entre el once titular.



Ahora la incógnita está puesta con la firma del español en el Everton, club donde milita James. ¿Qué pasará con el colombiano?