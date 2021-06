Otra pesadilla para James: Rafa Benítez está cerca del Everton

El futuro de James Rodríguez no parece mejorar con el paso de los días. Mientras su presente está lejos de la Copa América que está disputando Colombia en Brasil, todo parece indicar que se reencontrará con un viejo conocido en el Everton.



Según Sky Sports, Rafael Benítez está muy cerca de dirigir al conjunto de Liverpool después de buenas conversacones con los directivos del equipo.



Benítez coincidió con James en el Real Madrid en 2015, donde su relación no fue buena desde un comienzo ya que al entrenador español no le agradó que Rodríguez no acortara sus vacaciones para unirse a la pre temporada del Madrid.



Desde entonces, el paso de Benítez fue corto por el Madrid, mientras que James no pudo recuperar un buen ritmo de juego en ese periplo por el conjunto español.



Ahora, tras el retorno de Carlo Ancelotti, parece que los caminos de Benítez y James se vuelven a cruzar. Una nueva oportunidad para Benítez tras su paso por el fútbol chino y también para James, quien cerró su temporada pasada de forma anticipada por las lesiones.



DEPORTES