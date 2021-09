Falcao ya está en Madrid y se unió al Rayo Vallecano

Después de hacer parte de la Selección Colombia en los juegos contra Bolivia, Paraguay y Chile, Radamel Falcao García ya está en Madrid donde se unió al Rayo Vallecano, su nuevo club.



"He tenido la posibilidad de entrenar, de hacer una buena pretemporada, de trabajar quizás más específicamente en el aspecto físico", aseguró Falcao. El delantero llegará este año a trece temporadas en Europa en las que ha vestido las camisetas del Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea y el Galatasaray, donde jugó los últimos dos años.



Justamente regresa a España donde dejó gratos recuerdos con el Atlético de Madrid al anotar 70 goles y 9 asistencias en 91 partidos disputados, además de consagrarse campeón de una Copa del Rey, una Europa League (máximo goleador con 12 tantos) y una Supercopa de Europa, siendo figura excluyente en las últimas dos competiciones.



Entre otras distinciones mientras estuvo en el club colchonero, Falcao fue incluido en el once ideal de la FIFA/FIFPro y en el de la LaLiga en el 2012 según la UEFA, además de ser elegido como el quinto mejor jugador del mundo en la votación para el Balón de Oro en ese mismo año y ocupar el undécimo lugar en las votaciones para este mismo premio en el 2013.



"Me siento muy orgulloso de hacer parte de este club y además de volver a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y que me va a permitir seguir creciendo", dijo

Falcao.



El Rayo Vallecano jugará este sábado contra el Levante por la Liga española a las 11:30 a. m.

DEPORTES

Con EFE