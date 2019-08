Falcao volvió a entrenar con el Mónaco, pero no jugaría este domingo

La novela de Radamel Falcao García sigue escribiendo nuevos capítulos. Este viernes el delantero colombiano retornó a los entrenamientos del Mónaco, aún con su posible transferencia al Galatasary pendiente.

Según informó el club, Falcao se unió a los entrenamientos grupales y estuvo en gran parte de la práctica, pero al final se retiró y no completó los trabajos.



El entrenador del Mónaco, Leonardo Jardim, habló de las condiciones del colombiano y aseguró que no lo quiere arriesgar en el encuentro del próximo domingo contra Racing de Estrasburgo.



"Falcao ha entrenado tres veces en las últimas tres semanas. No hizo toda el entrenamiento de este viernes. A nivel físico, si juega, existe un riesgo significativo de lesiones. Entonces no correremos ningún riesgo", dijo Jardim.

También tuvo palabras el entrenador portugués sobre la posible partida de Falcao al Galatasaray.



"No hablo del mercado, solo hablo del grupo que está aquí ", añadió el técnico portugués.



Según información desde Turquía, Falcao le habría dicho este jueves a un periodista de ese país que jugaría en el Galatasaray, pero todavía estarían cerrando el fichaje.



