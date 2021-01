Este es el equipo de la MLS que hizo una oferta oficial por Falcao

La travesía del delantero colombiano Radamel Falcao García por el fútbol turco parece que está llegando a su fin. A su llegada al Galatasaray fue recibido por 60 mil personas y de Estambul saldría sin tanto ruido.



Le puede interesar: (Esto fue lo que pagó el Everton por James Rodríguez).

Mientras el capitán de la Selección Colombia se encuentra en España en donde se está tratando de una lesión muscular en su pierna derecha que lo ha tenido alejado de las canchas, el presidente del Galatasaray confirmó lo que era un secreto: desde el fútbol de los Estados Unidos lo están buscando.



“Falcao se recuperará y volverá aquí (Estambul) Si él quiere marcharse hay varios clubes que pretende ficharle. De hecho, también hay oferta oficial desde Estados Unidos”, fueron las palabras de Mustafa Cengiz, presidente del Galatasaray.



También lea: (Así fue el arreglo con Reinaldo Rueda).



El equipo que ya hizo se presentó como el candidato para llevarse a Falcao a los Estados Unidos es Timbers de Portland, en el que también actúan los colombianos Diego y Yimmy Chará, además de Dairon Asprilla.



Según estableció Diario As, el club estadounidense, campeón del torneo del año pasado, propuso pagarle el alto salario que tiene el colombiano en Turquía, aunque le notificó al Galatasaray no poder pagar dinero por el fichaje. Sin embargo, los turcos habrían dado el sí y ahora la decisión final la tendría Falcao.



Cabe destacar que hay otros equipos interesados en Falcao García, aunque solo Timbers ha ofertado oficialmente.



Además: (La Dimayor decidió sobre el calendario de inicio del fútbol).



“Hay ofertas desde Sudamérica y algunos países árabes”, añadió Cengiz, quien parece estar incómodo por la situación de las constantes lesiones de Falcao.



“Falcao es una marca. Es la transferencia que se hizo a pedido de los fanáticos del club. Cuando llegó, Estambul tembló. Fue el recibimiento más grande en la historia de la ciudad. Sabemos que Falcao es un jugador muy valioso, pero no estaba lesionado cuando llegó”, comentó el presidente del Galatasaray.



Además, añadió que Falcao se exigió más de lo debido en los primeros partidos de este campeonato y eso lo llevó a sufrir la pesadilla de esta nueva lesión muscular de la que no ha podido salir y no tiene fecha de retorno.



“Se esforzó mucho en los primeros partidos, pero no estaba listo. Por eso se fue a España para su tratamiento”, concluyó.



¿Se irá Falcao para el fútbol de la MLS?



DEPORTES