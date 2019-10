Galatasaray dio el parte médico de Falcao: no son buenas las noticias

Por fin se conoció qué pasa con Radamel Falcao García y su ausencia por 27 días de los entrenamientos y, por ende, de cualquier tipo de competición. El Galatasaray emitió este lunes un comunicado en el que aclara todas las dudas.

Radamel Falcao no volvió a jugar desde el primero de octubre, fecha en la que el equipo turco perdió 0-1 con el PSG en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. Desde ahí comenzó su ausencia y solo se decía que tenía un dolor en el tendón de Aquiles.



"Después del partido contra París Saint-Germain, en la Champions League, Radamel Falcao, quien fue diagnosticado con tendonopatía de Aquiles después de un dolor doloroso en el tendón de Aquiles, comenzó a ser tratado por separado", reportó este lunes en un comunicado el equipo turco.



Sin embargo, el delantero colombiano no ha superado este dolor y, aunque se ha hecho lo imposible para que vuelva y se forzó para que estuviera contra Real Madrid la semana pasada, aún no hay una fecha clara para su regreso, según reseñó el club y todo dependerá de exámenes diarios.



"La sensibilidad del tendón de Aquiles, el edema del hueso del tobillo y los tejidos blandos y la fisioterapia decidirán el resultado de las evaluaciones clínicas diarias", concluyó.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Reuters

Con este reporte, es muy lejana la posibilidad de que Radamel Falcao esté en la convocatoria de la Selección Colombia para las fechas Fifa de noviembre, en las que se enfrentará a Perú y a Ecuador.



Desde el partido contra PSG, Falcao se ha perdido cuatro partidos contra Galatasaray y el equipo no encuentra soluciones en la parte ofensiva.



DEPORTES