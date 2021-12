El colombiano Radamel Falcao García volvió a las canchas tras 13 días de ausencia y de superar un pequeño problema muscular, en la victoria del Rayo Vallecano por 2-0 contra el Alavés, en la Liga española.

El 'Tigre', que se lesionó el pasado 6 de noviembre, en el juego contra Real Madrid, había vuelto el 5 de diciembre, contra el Espanyol, pero luego tuvo una pequeña recaída que lo había dejado por fuera del encuentro contra Villarreal, el domingo.



Falcao entró en el minuto 87 por Isi Palazón y no tuvo mayor participación en un juego que ya estaba definido.



El triunfo que mantiene al Rayo en zona europea

Dos goles de Sergi Guardiola y Alejandro Catena, ambos en la primera mitad, permitieron al Rayo Vallecano lograr una nueva victoria en su estadio, la octava de la temporada, ante el Alavés, que se acerca peligrosamente al descenso, todo lo contrario que el equipo madrileño, que se mantiene en zona europea.



Después de la derrota en La Cerámica frente al Villarreal, dónde mostró su cara menos dulce, la del equipo visitante endeble, el Rayo regresó a Vallecas, que esta temporada se está convirtiendo en su particular templo de los sueños, para mostrar su mejor versión y volver a dejar claro que este curso la ilusión no hay quién la frene.



Esta vez fue el Alavés la octava víctima que se fue de Vallecas de vacío y que claudicó en el estadio madrileño, del que solo el Celta ha sido capaz de arañar un punto. El resto, incluido el Barcelona, hincaron la rodilla.



El primer gol tardó en llegar el tiempo que Oscar Trejo quiso. El argentino, que está en estado de gracia, recogió a los dieciocho minutos un balón en la medular y puso un pase a la espalda de los centrales que aprovechó Álvaro García para llegar a línea de fondo por la izquierda y poner un centro que Sergi Guardiola, en el área pequeña, remató a gol.



Solo siete minutos después, Trejo botó un córner medido desde la derecha que Alejandro Catena, elevándose ante los defensores del Alavés, remató de cabeza a gol. Ese segundo tanto fue un mazazo para el Alavés, que poco después pudo encajar el tercero con un disparo al poste de Álvaro García en la que sería su última acción antes de lesionarse y ser sustituido por el portugués Bebé.

Segundo tiempo tranquilo para el regreso del 'Tigre'

El Alavés, sometido por su rival, solo contabilizó un remate con cierto peligro en la primera mitad. Fue con un disparo por bajo de Joselu que atrapó Dimitriveski antes de un descanso que no cambió los ánimos del conjunto vitoriano, aunque sí mejoró sus prestaciones ofensivas, sobre todo tras la salida de Edgar Méndez.



Pese a ello, la segunda parte no fue tan vibrante como la primera, en parte porque el Rayo, con el marcador a su favor, no quiso asumir riesgos y trató de rebajar el ritmo del encuentro.



La salida al césped de Unai López y Randy Nteka dio otro aire al Rayo, que volvió a entonarse a falta de quince minutos para el final y contabilizó dos llegadas de mucho peligro seguidas por medio de Fran García e Isi Palazón. Una fue neutralizada por el portero del Alavés, Fernando Pacheco, y la otra se marchó por encima del travesaño.



A falta de tres minutos para el tiempo reglamentario entró al césped el colombiano Radamel Falcao y la alegría se desbordó. La afición empezó a corear 'El año que viene Rayo-Liverpool' y el pitido final llevó el delirio a las gradas de Vallecas.



DEPORTES

Con Efe