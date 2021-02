El futuro de Falcao, un interrogante con muchos intereses

Radamel Falcao García ha sido un nombre que en todos los mercados de pases, bien sea invernal o de verano, comienza a sonar de manera reiterativa. Que si se queda en Europa, pero cambia de club, que si viaja a Estados Unidos, que si llegó una propuesta multimillonaria de Emiratos Árabes, que si se devuelve a Suramérica.



En este mercado invernal no se podía dejar de escucharse rumores. Es más, en Colombia se hizo un eco importantísimo por las supuestas conversaciones que habría entre Millonarios y Falcao para que el capitán de la Selección Colombia llegue al club bogotano.



Según La W, Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios ha hablado para tratar de contar con Falcao, aunque no se dieron más detalles en la información.



EL TIEMPO consultó a Serpa sobre el particular, y el dirigente solo dijo: "Sin comentarios".



En medio de todas estas especulaciones apareció una imagen que acabaría con todo rumor e ilusión de los hinchas de Millonarios de ver a Falcao con su camiseta. Lorelei Tarón, esposa del futbolista, publicó en sus historias de Instagram una imagen de Falcao con su hijo Jedidiah en un avión.

Sakatlığı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao, İstanbul'a dönüyor. pic.twitter.com/VFnTOUoRb9 — Fotospor (@EfsaneFotospor) February 1, 2021

Medios turcos aseguran que Falcao tomó el vuelo de España a Estambul, luego del tratamiento que se hizo para curar una lesión muscular y ponerse a disposición del Galatasaray para el final de la temporada.



Además, Falcao estaría totalmente recuperado y estaría próximo a hacer trabajos con el grupo y así poder recibir el permiso para volver a las competiciones. El deseo del jugador es seguir en Europa y estar cerca de la Selección Colombia.



