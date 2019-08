DT de Mónaco explicó la razón por la que Falcao no está jugando

Mónaco no la está pasando bien. Comenzó la temporada como terminó en la pasada: sufriendo, perdiendo y remando contra la corriente. Los dos partidos que ha jugado los ha perdido y este domingo, contra Nimes, tiene una oportunidad de salir de ese mal momento.

Y para revertir esta situación, todos los periodistas de Mónaco y sus hinchas preguntando por un solo nombre: Radamel Falcao García. Precisamente el entrenador del equipo, Leonardo Jardim, habló sobre la actualidad del colombiano, que sigue sonando fuertemente para ir al Galatasaray.

“Falcao no juega porque está lesionado. Todavía tiene dolor en el pie. Es un profesional al 100 por ciento, que continúa trabajando y hace lo que necesite para regresar”, declaró Jardim.

Falcao no juega porque está lesionado. Todavía tiene dolor en el pie. FACEBOOK

TWITTER

Además, el técnico del Mónaco fue preguntado sobre la posible ruptura que hubo entre Falcao y el club por no dejarlo ir al Galatasaray.



“Si tiene un problema con el club, no quiero interferir. Si no está entre nosotros, es porque está lesionado”, concluyó.



DEPORTES