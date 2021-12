Falcao sigue por fuera de la convocatoria del Rayo Vallecano: las razones

El delantero colombiano Radamel Falcao, que se resintió en la previa del último partido frente al Valencia de unas molestias en el aductor mayor del muslo derecho, no viaja con el Rayo Vallecano a Guijuelo para medirse al conjunto salmantino, en la primera ronda de la Copa del Rey.

Falcao se lesionó el 6 de noviembre, durante el partido frente al Real Madrid, al sufrir una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. Con un plan específico de recuperación se recuperó en tiempo récord y entró en la convocatoria para medirse al Mallorca el pasado día 22 aunque se quedó en el banquillo y no jugó.



(Lea también: Pékerman: 'Tengo que ser franco, estoy enamorado de Colombia')

Las razones para dejar por fuera a Falcao

Frente al Valencia, esta última jornada, todo apuntaba que volvería a jugar pero unas molestias le impidieron reaparecer.



Para no arriesgar, Andoni Iraola ha decidido que no se desplace a Guijuelo, municipio de la provincia de Salamanca situado a 210 kilómetros al oeste de Madrid y del barrio de Vallecas.



"Aún no he decidido la alineación, pero es verdad que sabemos que tenemos un partido el próximo finde ante el Espanyol, sobre todo que no se cumplirán ni las 72 horas, por lo que hemos tenido un poco de mala suerte al tener que jugar el jueves", dijo Iraola.



(En otras noticias: El castigo a James Rodríguez por manotear al árbitro en Catar)



"Así las cosas, debemos pensar en qué fichas a utilizar. Las bajas que tendremos serán prácticamente las mismas que en Valencia. Creo que vamos a recuperar a Mario Suárez, que no pudo ir, pero el resto es complicado que vengan", concluyó.



DEPORTES

Con Efe