La Selección Colombia femenina dio un lección de entrega contra Inglaterra este sábado en cuartos de final, pero no le alcanzó y quedó eliminada del Mundial Femenino. Sin embargo, el equipo hizo historia y logró su mejor actuación en la Copa del Mundo.

Esta participación ha hecho que no solo los aficionados se manifestaran en agradecimiento a la Selección, sino que también los referentes del fútbol masculino como es Falcao García.



El delantero de Rayo Vallecano ha acompañado a la Selección femenina en redes sociales y en la eliminación de Colombia no fue la excepción y dejó un emotivo mensaje a las jugadoras de la ‘Tricolor’.



“No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá”, mencionó el máximo anotador histórico del seleccionado masculino.

No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá. https://t.co/X2qGFfDMAZ — Radamel Falcao (@FALCAO) August 12, 2023



De igual manera, el atacante citó a la Federación Colombiana de Fútbol que dejó un gran mensaje para las jugadoras colombianas.



En sus redes sociales, la FCF agradeció al plantel por su gran actuación en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.



El próximo reto de la Selección Colombia femenina es su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Será la tercera vez que el equipo juegue allí: en Londres 2012 y Río 2016 no superó la fase de grupos y no ganó ningún partido.



