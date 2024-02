Video | Falcao celebra sus 38 años: goles que lo llevaron a ser mejor delantero en 2012

Este sábado, hay fiesta en la familia García Zárate. Radamel Falcao celebra sus 38 años de vida, de los cuales más de 23 se los ha dedicado a su carrera deportiva llena de títulos, goles y elogios.



El delantero colombiano empezó a labrar u camino hacia el éxito en las inferiores de River Plate en Argentina. Sus goles bajo la dirección de Diego Pablo 'el Cholo' Simeone y Daniel Passarella en primera divisón le permitieron dar el salto a Europa en 2009.

Celebración del gol contra Botafogo, equipo de Brasil, en el año 2007. Foto: Alejandro Pagni. AFP

En el viejo continente, con la casaca del Porto, empezó a descrestar a aquellos que no lo conocieron en su etapa exitosa por Argentina. Con los 'dragones', conquistó dos Ligas, dos Copas y dos Supercopas en Portugal.



Además, en el 2011 se coronó campeón de la Europa League, torneo en el que terminó como máximo goleador con 12 tantos y en el que definió la final con un gran cabezazo tras un centro de su compatriota Freddy Guarín.



La gloria continental le abrió la puerta en el Atlético de Madrid, un gigante dormido en España, que no vivía sus mejores momentos. Sin embargo, con la llegada de Simeone a mitad de curso todo cambió.

Radamel Falcao García celebra su gol al Real Madrid, en abril de 2012. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

Falcao enamoró a Europa con sus goles increíbles. Conformó un equipo estelar junto con Arda Turán y Adrián, y llevaron al club 'colchonero' a conquistar una Europa League, la segunda del colombiano, que volvió a ser goleador con 16 tantos de la competencia.



El 'Tigre' de Santa Marta cerró una temporada estelar en el 2012, marcó 43 goles en 44 partidos y sus cifras le permitieron pertenecer al once ideal de la Fifa de aquel año.



En la gala celebrada en Zúrich, el colombiano era el único jugador que no pertenecía ni al Real Madrid ni al Barcelona. Compartiendo escenario estaban Dani Alves, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Leo Messi, del Barcelona; y Sergio Ramos, Iker Casillas, Marcelo, Xabi Alonso y Cristiano Ronaldo, del Real Madrid.

Radamel Falcao García del Porto al Atlético: 40 millones de euros. Foto: EFE

Al final de esa temporada, el artillero tomó la decisión de salir al Mónaco, un equipo que quería conformar un proyecto ambicioso con él y James Rodríguez. Pero a principios de 2014 una trágica lesión tocó a la puerta de Falcao: en un partido contra el Chasselay por la Copa de Francia en el que se rompió los ligamentos de la rodilla.



Ese día todo cambió para el mejor '9' del mundo en ese momento. Su recuperación se alargó por más de 7 meses y se perdió el Mundial de Brasil 2014 con la Selección Colombia.



Tras su recuperación, decidió probar suerte en Inglaterra, primero fue en el Manchester United, pero las cosas no fueron nada bien. Luego pasó al Chelsea de José Mourinho, con el que no recuperó la confianza perdida.

Radamel Falcao García, con la camiseta del Chelsea. Foto: EFE

Fue el DT italiano Claudio Ranieri el que le devolvió la sonrisa a Falcao, que conformó una dupla estelar de ataque con el joven francés Kylian Mbappé en el Mónaco. El 'Tigre' volvió a rugir en Europa y guio un grupo de jóvenes en el Mónaco a convertirse en estrellas mundiales. "Fue mi maestro", fueron las palabras que le dedicó la hoy estrella del PSG a su amigo.



Después de un periplo por el Galatasaray de Turquía, hoy Falcao vive tranquilo en Madrid junto con su familia. El artillero defiende la casaca del Rayo Vallecano y es todo un símbolo del plantel a pesar de no jugar los minutos deseados.



A pesar del poco juego en los últimos dos años, Falcao es un jugador respetado en el panorama internacional y los mejores del mundo lo han llenado de elogios a lo largo de estos años.

Mbappe y Falcao celebran uno de los goles que les dieron en título en la Liga de Francia Foto: EFE

Lionel Messi dijo en su momento: "Es fascinante, un delantero completo". Cristiano Ronaldo lo describió así: "Para mí es uno de los mejores jugadores del mundo". Guardiola lo elogió hace unos años: "El mejor jugador de área que hay en el mundo".



Mbappé, su pupilo dijo: "Fue mi tutor, de él aprendí todo y ahora es mi modelo a seguir", Lautaro Martínez es otro enamorado de los goles de Falcao: "Fue siempre mi espejo, el jugador que veía de chico. Me quiero parecer a él". El legendario Fabio Capello no paró de elogiarlo en su momento: "En toda mi carrera, fue el único futbolista que me impresionó tanto como Messi la vez primera que lo vi".



Carles Puyol lo sufrió, pero lo recuerda como: "Uno de los delanteros que más me ha costado marcar". Hasta Diego Armando Maradona se animó en su día a hablar de él: "Con Falcao, Colombia habría ganado el Mundial 2014".

Los mejores goles de la carrera de Falcao

Si alguno de tus amigos ya olvidó cuando Radamel @FALCAO fue el mejor "9" del planeta, muéstrale este video...

