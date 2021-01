Esposa de Radamel Falcao dice cómo asumen las críticas

Radamel Falcao García no vive su mejor momento futbolístico en estos momentos. Una lesión muscular lo ha tenido relegado en estos recientes tres meses. Es tan grave la situación, que estuvo por fuera de las canchas, regresó y volvió a recaer en su problema físico.



Esta situación en la que el colombiano se ha perdido más partidos de los que ha jugado hizo que los hinchas pasaran de la ilusión a la frustración, de la alegría a la recriminación en las redes sociales.



No solo han sido los hinchas los que se han cansado de la situación que vive Radamel Falcao, sino que el mismo presidente del Galatasaray, Mustafa Cengiz, le abrió las puertas de la salida del club, mientras el atacante se encuentre en España tratándose esta lesión.



“Falcao se recuperará y volverá aquí (Estambul) Si él quiere marcharse hay varios clubes que pretende ficharle. De hecho, también hay ofertas desde Estados Unidos, Suramérica y Arabia”, fueron las palabras de Mustafa Cengiz.



En medio de este panorama de críticas y de muchos rumores sobre Falcao, la esposa del atacante colombiano, Lorelei Tarón, compartió una respuesta en su cuenta de Instagram sobre cómo han afrontando estas críticas.



"Es difícil y, a veces, muy triste aunque las personas siempre van a criticar te vaya bien o te vaya mal. Pero tengo mi mirada fija en las cosas de arriba. Miro para adelante. Creo en lo que Dios dice de mí. Sus planes son de bienestar y no de mal y todas las cosas ayudan a bien, aunque a veces no lo entendamos", contestó.



