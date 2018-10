Radamel Falcao lleva 296 goles como profesional

El manejo de la estadística es complejo, y más cuando se mezclan temas que no corresponden. En sus redes sociales, luego de que le marcara al Amiens, Radamel Falcao García, el goleador histórico de la Selección Colombia, el máximo artillero de nuestra historia en Europa, anunció, y festejó, que había anotado su tanto número 300 como profesional.

El dato no es exacto por una razón: en ese total se están incluyendo cuatro goles que marcó con las selecciones juveniles de Colombia: uno con la Sub 17 (a Bolivia, el 7 de marzo de 2001, en el Suramericano de la categoría que se jugó en Perú) y cuatro con la Sub 20 (uno en el Suramericano del Eje Cafetero, a Argentina, y dos en el Mundial de Holanda, a Canadá y Siria).



Los goles de las categorías juveniles no se cuentan como profesionales, primero, por el tema de las restricciones de edad, y segundo, porque no todos los que actúan en esas selecciones hacen parte de clubes rentados. Si se contaran como profesionales esos goles, habría que buscar también si marcó en amistosos con las selecciones de categorías menores.

A manera de ejemplo: a Lionel Messi le cuentan 628 goles como profesional: 563 con Barcelona en partidos oficiales y 65 con la Selección de Mayores de Argentina (21 en eliminatorias, 6 en el Mundial, 8 en Copa América y 30 en amistosos). En cambio, en esa cuenta no están los 14 que hizo con la Selección Sub-20, entre amistosos y oficiales, ni los dos que anotó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El comienzo

La cuenta de anotaciones de Falcao en el fútbol profesional comienza antes de esos suramericanos de categorías menores que jugó con Colombia, cuando debutó en la B con el desaparecido Lanceros de Boyacá.



Ahí anotó sus dos primeros goles. ¿Dos, no era uno? Anuar Muñoz y Carlos Forero, que más que estadígrafos son arqueólogos del torneo de ascenso, sacaron sus archivos y mostraron tanto la tabla de goleadores de la B ese año y las planillas de los partidos entre Lanceros y El Cóndor, ambos en Tunja, y con tres meses de diferencia uno y otro: el primero lo hizo el 23 de abril de 2000, a los 14 años y 73 días, en el triunfo boyacense 2-0.



Tres meses después, el 23 de julio de 2000, Falcao repitió: al mismo rival, al mismo arquero (Luis Enrique ‘Neco’ Martínez) y también con victoria, pero esta vez 1-0.



De Lanceros, tras un corto paso por las divisiones menores de Millonarios, Falcao se fue a River Plate, donde debutaría en 2005. Con la banda roja anotó 45 goles. En Wikipedia, fuente que muchos hinchas consultan, le anotan un gol más, en su primera temporada, la 2005-06. Le anotan ocho, pero en realidad fueron siete: dos a Independiente, uno a Olimpo, dos a Lanús y dos a San Lorenzo. En enero de 2006, Falcao sufrió una grave lesión de rodilla.



Las cifras de Falcao en los clubes europeos no tienen ninguna discusión ni inconsistencia: 72 con Porto, 70 con Atlético de Madrid, 71 con Mónaco, 4 con Manchester United y uno con Chelsea.



EL TIEMPO consultó a otros dos estadígrafos, Guillermo Ruiz Bonilla y Luis Arturo Henao, y ambos coinciden en lo mismo: incluir los goles de las selecciones juveniles en el conteo de tantos como profesional es mezclar peras con manzanas. Con esos goles, más los de los amistosos de sus clubes, Falcao hace rato superó la meta de los 300.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En twitter: @josasc