Falcao, listo para vivir el clásico de Estambul con Galatasaray

Falcao García ya debutó, ya celebró gol, ya jugó Liga de Campeones, ya fue ovacionado en Turquía. En muy poco tiempo ha hecho casi de todo en Galatasaray, su nuevo club, al que llegó como ídolo y donde anhelan sus goles. Pero este sábado Falcao vivirá una nueva experiencia: el clásico de Estambul contra el Fenerbahce, un partido diferente, intenso, de mucha rivalidad. De esos partidos que Falcao conoce bien.

Es el esperado duelo de la Superliga turca. Un partido de mucha tradición entre los clubes más populares del país. Dicen allí que es el juego más trascendental de la temporada, que la ciudad se paraliza.



Este ambiente caluroso, de tensión entre las hinchadas y entre los clubes, se vivirá en el infierno de Estambul, el imponente estadio del Galatasaray. Pero Falcao conoce este clima, lo ha vivido decenas de veces en cada club en el que ha jugado. Ya en Argentina, cuando jugaba en River Plate, tuvo la posibilidad de disputar el clásico contra Boca Juniors, lo hizo en el Monumental y en la Bombonera. En su paso por Portugal tuvo la oportunidad de vivir varias ediciones del clásico entre el Porto y el Benfica, con buenos recuerdos, como un doblete anotado en la victoria del Porto 5-0, en la temporada 2010-2011.



Cuando Falcao llegó al Atlético, no faltó a la cita del derbi contra el Real Madrid. Se recuerda una dolorosa derrota 1-4, en abril del 2012, con el único consuelo de que el gol colchonero fue del Tigre. O un año después cuando de nuevo el Atlético perdió de local (1-2) y Falcao volvió a anotar el gol del consuelo.



Durante su estadía en Mónaco tuvo partidos vibrante, en medio de este clima que caracteriza los grandes derbis, como el duelo contra el Niza, clásico rival del Mónaco, y al que solía anotarle, como un par de goles en 2017 (3-0), y otro tanto el año pasado (2-2), o contra el PSG, al que también pudo anotarle.



Incluso, durante su etapa difícil en el fútbol inglés, también estuvo presente en los grandes juegos, aunque con escasos minutos, como en el clásico de Manchester, ante el City. No fue titular y entró a jugar en la recta final del partido, en la victoria del United 4-2.



Ahora le toca un duelo especial, el famoso derbi de Estambul. Hay un clima de gran expectativa, porque aunque Galatasaray no ha tenido el mejor arranque, tiene sus esperanzas en Falcao, quien tuvo problemas físicos durante la semana, pero que estaría hoy en la titular como principal arma del equipo. Falcao le anotó al Kasimpasa, en su primer partido en Turquía, y afina puntería para el duelo de hoy. En el Fenerbahce han visto con malestar la gran atmósfera que se generó con la llegada del Tigre, quien a propósito, les marcó las dos veces que los enfrentó en competiciones europeas, con el Mónaco.



La prensa turca, que ha acaparado sus informaciones de la semana con los temas del derbi, habla de un gran duelo entre Falcao García y Vedat Muriqi, delantero del Fenerbahce quien también se estrenó con gol en ese equipo. Así que todo está servido para que se juega el histórico duelo de Estambul, con presencia del goleador colombiano.



