Radamel Falcao García puso la cara y no pierde la fe de clasificar al Mundial de Catar 2022. En la atención a la prensa que dispuso la Federación Colombiana de Fútbol, dos de los capitanes del equipo, David Ospina y el 'Tigre', se pusieron al frente de la situación para tratar de darle un mensaje de calma a la hinchada, a pesar de que se complicó la opción de ir a Catar 2022.

Estas fueron las principales frases de Falcao en la rueda de prensa virtual de la Selección Colombia este domingo, desde Córdoba (Argentina).



El grupo ya habló de la derrota contra Perú



Cómo se vive el momento difícil adentro del grupo. "Es innegable la frustración que sentimos por la derrota contra Perú, pero haciendo un análisis del desarrollo del partido, lo único que nos podemos reprochar es no haber aprovechado las opciones para anotar. El equipo lo dio todo, tuvo 30 tiros para anotar y ellos en la única que tuvieron marcaron. Ya hablamos lo que teníamos que hablar y hoy miramos la oportunidad que tenemos con Argentina. Las probabilidades están en nuestra contra, pero el equipo cree y el equipo va a llegar muy fortalecido".

La ansiedad por la falta de gol. "Esto es parte del fútbol y el único camino es seguir insistiendo. Los delanteros hemos tenido este tipo de rachas y lo único es insistir, en algún momento el arco se va a abrir. A los equipos que han venido a Barranquilla los hemos sometido y a Perú lo hicimos casi todo el tiempo. Que después no pudimos lograr el gol es otra cosa, pero solo nos queda seguir insistiendo".



La sensación de hoy estar por fuera del Mundial. "Creo que la sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena. Los delanteros a veces la pasamos más. Lo importante es que las situaciones se están creando, pero hay situaciones que parecen sobrenaturales: la sacan de la raya, rebota en otro... A veces necesitas de esa suerte de que pegue en el palo y entre. Tenemos que seguir creyendo, hemos vivido golpes duros como la derrota con Paraguay en la eliminatoria pasada, fuimos a Perú y clasificamos. Estamos fuertes como equipo, sabemos lo que hemos hecho y eso nos da tranquilidad, hemos hecho buenos partidos, solo falta que se abra el arco".



Cómo trabajan para volver al gol. "Los entrenamientos los manejamos normales. No quiero generalizar las jugadas que hemos tenido, algunas pudimos resolverlas mejor y otras son inexplicables. En todo podemos mejorar. Argentina es una gran selección, que propone y sale a jugar y eso nos va a brindar espacios de cara al arco rival. Tenemos grandes jugadores y en la primera que entre, el arco se va a abrir".



El ambiente de pesimismo. "Desde hace un tiempo para acá vivo el venir a la Selección como si fuera una de las últimas presentaciones con el equipo. La Selección no te avisa, no sabes qué pueda pasar. He visto todos los escenarios, pero teniendo en cuenta que las probabilidades están en contra nuestra, queremos desafiar esas probabilidades y para hacerlo tenemos que creer, no importa que de pronto el país no crea, el equipo debe creer. No queremos escuchar nada, mensajes negativos, sino mensajes que levanten al equipo, que el país está detrás. Perú tuvo 300 hinchas y alentaron todo el tiempo. Ellos, a pesar de que los sometimos, se llevaron el triunfo y eso se debió en parte al apoyo de los hinchas. Esperamos que el país nos impulse".



El panorama. "Yo no voy a prometer algo que no sé que va a pasar, pero sí prometo que mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final. Vamos a darnos las oportunidades y creer que esto es posible".



