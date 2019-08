La crítica de Falcao cuando se juega con dos delanteros en Colombia

El delantero colombiano Radamel Falcao García busca mantenerse en un alto nivel para seguir siendo uno de los referentes de la Selección Colombia. A sus 33 años se plantea grandes metas y espera que con Carlos Queiroz el equipo nacional pueda conseguir grandes objetivos.

“Yo me quedo con lo positivo porque con Queiroz llevamos poco tiempo de trabajo. Es un entrenador de altísimo nivel y mucho recorrido, ojalá a largo plazo nos dé muchas alegrías. Cuenta con un gran plantel y necesitamos trabajar más juntos y tiempo, con la repetición y los entrenos conseguiremos objetivos importantes”, aseguró el delantero en entrevista con ‘Win Sports’.



Falcao tuvo su crítica al no poder jugar con dos delanteros definidos en el área para cumplir su función, sino retrasar a uno de ellos.

“En Europa estamos acostumbrados a jugar con dos puntas, en Colombia tendemos a retrasar uno de los dos cuando se tienen una cantidad de jugadores de mediocampo que pueden generar fútbol y que pueden jugar de área a área”, añadió.



El atacante del Mónaco, que aún no define su futuro deportivo, aseguró que jugar con dos delanteros les genera más peligro a los defensores rivales, que ya no tienen una marca fija.



“Me parece que depende de las situaciones en el momento en el que se encuentre, cuando hay una sola referencia para los defensores es mucho más fácil defender o registrar a ese hombre en punta. Con dos se generan distracciones en la parte defensiva”, comentó el atacante.



Por otro lado, Falcao fue cuestionado si perdió un poco de su talento al centrarse en ser un delantero de área, a lo que respondió tajantemente que no.



“No pienso que me haya quitado el talento que tengo. Soy capaz y tengo un talento que me permite asociarme en los circuitos de juego, si ven muchos de los goles que he realizado son muchos de gran factura. En River Plate intenté especializarme en el área y ser mejor 9 para mejorar las marcas y los números, enfocas más tus energías en estar en el área”, comentó.



Finalmente, sobre terminar su carrera deportiva en Millonarios o River dijo: “De Millonarios todos saben que siempre fui hincha, antes de partir para Argentina estuve muy cerca y finalmente no se dio, pero comenté hace algunas semanas que es una situación de familia, no solo hay que pensar por Falcao sino por cuatro mujeres más”.



DEPORTES