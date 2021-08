Falcao ya definió dónde va a jugar esta temporada

Final a los rumores: todo indica que Radamel Falcao García continuará en Galatasaray, por lo menos, hasta el final de su contrato. Tras las supuestas ofertas que llegaron por él, donde se encargó de analizarlas y en su momento, le comunicó a las directivas de los turcos que ninguna era satisfactoria para él.

La determinación pudo tomarse no solo por el factor competitivo y deportivo, teniendo en cuenta que el atacante desea seguir a un ritmo alto de competencia, a eso, se le agrega lo familiar.



De acuerdo al portal turco, Sporx, el colombiano buscaba salir del contrato que lo ligaba al cuadro amarillo y rojo, finalmente continuará en Estambul.



“Radamel Falcao, quien ha recibido ofertas de los equipos de la MLS, México y Argentina, no encontró en esas propuestas lo suficiente, desde lo económico. Persistirá en su decisión porque su familia quiere quedarse en Estambul y sus hijas inician sus estudios a partir de agosto”, dice la publicación.



Además, el medio turco señala más factores, que llevaron a tomar la determinación, como el de su esposa, Lorelei Taron, que desea seguir en Estambul y el económico “Falcao recibe un salario cercano a los 5 millones de euros del Galatasaray y es un pago que no es alcanzable para un jugador de 35 años”.



Concluyen con el deseo primordial del colombiano, de llegar a uina liga con mayor competencia y posibilidades, pero “hasta ahora no hay oferta importante por Falcao”. De acuerdo a Transfermarket, su pase está avaluado en 2,2 millones de euros. Su contrato con Galatasaray terminará el 30 de junio del 2022.



REDACCIÓN FUTBOLRED