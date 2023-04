Radamel Falcao García ha tenido una larga y brillante carrera deportiva: lleva casi 24 años en las canchas, desde su debut en Lanceros de Boyacá en el torneo de ascenso en Colombia.

Dos veces campeón de la Europa League, una con Porto y otra con Atlético de Madrid, y de la Supercopa de Europa con el ´Colchonero’, además de títulos locales con estos dos clubes y con River y Mónaco, Falcao tiene una hoja de vida brillante, que complementa con el hito de ser el máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

Falcao García entrena con la Selección. Foto: FCF

Sin embargo, los años no pasan en vano y Falcao, a los 37 años, no tiene continuidad con el Rayo Vallecano, al que llegó en la temporada 2021-22 procedente del Galatasaray.



Falcao solamente ha sido titular en tres de los 22 partidos que jugó esta temporada con el Rayo y apenas pudo marcar dos goles. Por eso, su contrato, que se vence a mitad de año, no sería renovado.

La carta colombiana que se jugaría el Rayo Vallecano por Falcao



El ‘Tigre’ busca ritmo de competencia para seguir su carrera en la Selección pensando en el arranque de la eliminatoria. Y el Rayo Vallecano ya le tendría reemplazo: sería otro colombiano.



Según el sitio Relevo, Roger Martínez sería la carta del Rayo para reemplazar a Falcao y para completar la nómina en caso de clasificación a Europa League o Conference League.

Roger Martínez. Foto: EFE



Martínez tiene 28 años, lo que ilusiona a los españoles con una mejor producción que el samario, pero vale mencionar que últimamente ha sido víctima de lesiones frecuentes.



Martínez conoce LaLiga pues ya estuvo en Villarreal en la temporada 2017-18, aunque solo jugó 9 partidos y marcó un tanto. Su objetivo es volver a Europa y qué mejor que a España. Se esperan novedades...



