Falcao divide las redes sociales por un viejo mensaje sobre el paro

Falcao García, el futbolista del Galatasaray y la Selección Colombia es tendencia este sábado por un antiguo mensaje que escribió en sus redes sociales a propósito del paro nacional y la situación de orden público en el país.

El pasado 4 de mayo Falcao se pronunció, tal como lo hicieron otros deportistas colombianos, frente a la situación en el país.



En esa oportunidad, el Tigre expresó. "Ante la situación en Colombia, rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica". Su mensaje estuvo acompañado de una bandera tricolor al revés, como ha sido el símbolo de los protestantes.



Sin embargo, un mes después su mensaje se reactivó en las redes sociales, con furiosas críticas de los sectores que se oponen al paro nacional.



Por ejemplo, el artista Jorge Cárdenas manifestó: "Habría sido más justo el comentario si @FALCAO aclara que quienes están violando el derecho a la manifestación pacífica son quienes se aprovechan de él para vandalizar, para atacar a la fuerza pública con lo que encuentran y para favorecer intereses políticos corruptos, pero no".



Por su parte, la exembajadora de Colombia ante República Dominicana, Nohora Tovar, expresó: "En respuesta a @FALCAO duele que se pronuncie de esa manera sin conocer la realidad, una minoría socialista que quiere ver a Colombia como Venezuela está destruyendo nuestro País. No dañe su imagen por favor. Esta desinformado".

Como respuesta, quienes están de acuerdo con Falcao, también se pronunciaron en Twitter apoyando al futbolista e incluso le pusieron humor con memes acerca del mensaje que fue escrito hace un mes.



"El más grande fuera y dentro del campo. Te amo todos los días de mi vida

@FALCAO", fue el trino de @Yiobanismo.



"Ahora más que nunca es nuestro orgullo @FALCAO", trinó @dalili_gomez



