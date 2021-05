Faltaron los goles de Falcao: Galatasaray, sin título en Turquía

El Besiktas conquistó este sábado la liga turca de fútbol por decimosexta vez en su historia, superando por muy poco al Galatasaray de Radamel Falcao García al término de una carrera de persecución que ha tenido al país conteniendo el aliento.

Los hombres de Sergen Yalçin se impusieron 1-2 en su visita al Göztepe, gracias a los tantos del croata Domagoj Vida y del argelino Rachid Ghezzal.



Galatasaray, que jugaba al mismo tiempo contra el Malatyaspor, se impuso 3-1 y terminó segundo en la clasificación, con el mismo número de puntos que el Besiktas (84), pero sus vecinos hicieron valer una cortísima mejor diferencia de goles (+45 contra +44).



No jugó en el último partido del Galatasaray el goleador colombiano, aunque sí otro de los sudamericanos del plantel turco, el arquero uruguayo Fernando Muslera, capitán del equipo.



Las lesiones se ensañaron esta temporada con Falcao, quien apenas participó en 17 de los 40 partidos que jugó en Galatasaray esta temporada, de los cuales fue titular en 9. Eso sí, su cuota goleadora estuvo intacta mientras pudo entrar a la cancha: marcó nueve goles.



Falcao no juega desde el pasado 8 de mayo, cuando anotó uno de los goles del triunfo de Galatasaray 3-1 contra el Besiktas, que metió a su equipo de nuevo en la pelea por el título.



Con los dos partidos disputándose a la vez y la igualdad en su nivel máximo, el

Galatasaray llegó a ser campeón virtualmente durante nueve minutos, hasta el gol de Ghezzal, que puso la corona sobre la cabeza del águila negra, emblema del Besiktas.



El Fenerbahçe, que ganó el sábado su partido ante el Kayserispor (2-1), llegó a la última jornada con opciones de ser campeón, pero necesitaba que Besiktas y

Galatasaray perdieran. Finalizó tercero, a dos puntos de los otros gigantes de Estambul.



Varios centenares de aficionados se reunieron en el barrio de Besiktas, en la orilla europea de Estambul, para festejar el título, a pesar de la prohibición de aglomeraciones por la pandemia del covid-19 y la decisión de un confinamiento.



En varios barrios de la ciudad del Bósforo se escuchaba el estallido de fuegos artificiales y coches haciendo sonar el claxon.



El Besiktas no ganaba la liga turca desde 2017. Sucede en el palmarés al Estambul Basaksehir, que fue campeón por sorpresa el año pasado y que este curso apenas pudo ser duodécimo.



DEPORTES

Con Efe