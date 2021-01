El rosario de lesiones que tiene complicado a Falcao

Radamel Falcao García ha tenido que luchar muchísimo contra las lesiones a lo largo de su carrera. Muy cerca de cumplir 35 años (lo hará el 10 de febrero), el Tigre, el máximo artillero de la Selección Colombia en toda su historia, enfrenta de nuevo una batalla para volver a los campos de juego.

Este miércoles, el Galatasaray, su actual club, confirmó que Falcao tiene una distensión moderada (desgarro parcial y sangrado) en el grupo muscular superior derecho. La molestia la sufrió el pasado 2 de enero, en el empate sin goles contra el Antalyaspor, el segundo partido que disputaba tras volver de un problema físico similar que lo sacó casi dos meses de las canchas.



Durante la semana se ha especulado mucho sobre la continuidad de Falcao en el elenco turco. Un medio de ese país informó que Galatasaray le habría pedido que buscara otro equipo, pero no hay nada confirmado. Lo cierto es que el colombiano ha tenido muchos problemas de lesión desde que llegó a Turquía.



Contratado por el Galatasaray en septiembre de 2019, procedente del Mónaco, casi no alcanzó a aterrizar en Estambul cuando tuvo su primer problema físico, una lesión en el tendón de Aquiles que lo sacó dos meses de las canchas.



“Fui a la Copa América y después volví a Mónaco. Trabajé un poco y me quedé esperando la transferencia a Galatasaray. Quise jugar rápido porque los fans me estaban esperando. Me lastimé cuando me sobrecargué; jugué contra Kasimpasa, Brujas y Fenerbahce sin estar listo”, confesó entonces Falcao. “Mi tendón fue trabajado en Madrid con agujas; yo nunca tuve ningún problema con el tendón de Aquiles en Mónaco”, agregó.



Falcao tuvo un nuevo problema muscular, mes y medio después de haber superado su primera lesión en Turquía. Esa vez, la incapacidad no fue tan larga: estuvo dos semanas por fuera de las canchas.

En junio del año pasado, Falcao se volvió a lesionar, en un juego contra el Gaziantep. “Se detectó primer grado (daño muscular parcial y sangrado) en el grupo muscular inferior derecho”, dijo el reporte médico del Galatasaray. Ese problema lo sacó un mes de las canchas y llegó en un mal momento para el club, pues era el remate de la temporada y el técnico Fatih Terim no iba a poder contar con el Tigre’para los partidos que faltaban.



La nueva lesión que Falcao sufrió en un entrenamiento el 4 de noviembre se complicó más de lo debido. “Me estoy encontrando mucho mejor. La rehabilitación ha pasado un tiempo considerable. Estoy haciendo trabajos en el gimnasio y dentro de poco ya volveré a las canchas. Todo este trabajo ha sido muy positivo”, dijo Falcao en entrevista con Caracol Televisión, a mediados de noviembre.



Sin embargo, versiones de prensa aseguraron que el tratamiento se estaba complicando más de lo previsto: el diario Sporx publicó que el colombiano había “ganado resistencia a los analgésicos”.



Al final, ese problema muscular dejó a Falcao por fuera de la formación del Galatasaray durante poco más de mes y medio, hasta que finalmente pudo volver el 26 de diciembre, en el partido que Galatasaray le ganó 0-2 al Trabzonspor: el Tigre entró en el minuto 86.



Ahora, Falcao vuelve al departamento médico. Cuando pudo jugar respondió: cinco goles en ocho partidos. Tendrá que luchar de nuevo para volver.



DEPORTES