Falcao, a la expectativa y listo para debutar con el Rayo Vallecano

Rayo Vallecano y Getafe disputan un derbi madrileño de tendencias opuestas marcado por el posible debut del delantero colombiano Radamel Falcao, una de las grandes amenazas para el conjunto azulón, que aún no conoce la victoria en este curso. El partido será este sábado a las 7 a. m., con señal de ESPN3.

La llegada de Falcao al Rayo ha despertado la ilusión entre la afición del equipo vallecano, que espera con ansía el debut del 'tigre'. Podría hacerlo, además, en un partido especial por la rivalidad que existe entre ambos clubes de la Comunidad de Madrid.



El Rayo afronta el partido en un buen momento después de empatar la pasada jornada frente al Levante y golear en la anterior al Granada, dos resultados positivos que han reforzado anímicamente al equipo que dirige Andoni Iraola.



El técnico vasco cuenta con la duda para el extremo derecho de Martín Merquelanz, que se retiró lesionado del último partido, y cuyo lugar en el once podría ocuparlo Isi Palazón o el portugués Bebé.



El buen rendimiento del francés Randy Nteka podría provocar que Falcao tenga que esperar su oportunidad en el banquillo, aunque el colombiano está llamado a liderar el ataque durante esta temporada, por lo que Iraola tendrá que buscar la fórmula para jugar con dos delanteros.



En el lado opuesto está el Getafe, que afronta este partido en un delicado momento tras encadenar cuatro derrotas consecutivas en los cuatro primeros partidos de Liga, en los que además su bagaje es de un gol a favor en 360 minutos y cinco encajados.



Aparte de los malos resultados, la pobre imagen ofrecida la última jornada contra el Elche ha hecho saltar las alarmas en el equipo que dirige Míchel, obligado a puntuar para tratar de salir del descenso y, sobre todo, ganar confianza.



El técnico madrileño cuenta con la importante baja del centrocampista internacional uruguayo Mauro Arambarri, que sufre una rotura en los isquiotibiales y será baja.



Su recambio en el once es una incógnita, aunque las dos variantes posibles son el valenciano David Timor y el portugués Florentino Luis, que aún no ha debutado.



Para el ataque, las opciones son mayores, aunque parece probable que Sandro Ramírez regresará al once para formar pareja con el turco Enes Unal, una elección que desplazaría a Jaime Mata al banquillo.



Rayo y Getafe se han enfrentado en seis ocasiones en Primera en el estadio de Vallecas. Cuatro veces ganó el conjunto vallecano y dos el azulón. El último precedente fue el 21 de octubre de 2018 con victoria del Getafe (1-2) con goles de Foulquier y Akieme en propia puerta.



DEPORTES

Con Efe