Falcao: 'Ahora lo que necesito es continuidad'

Luego de la emocionante presentación en su nuevo equipo, el Rayo Vallecano, Radamel Falcao García comienza a adaptarse a su nuevo entorno.



"Radamel Falcao no necesita presentación. Seguramente estamos hablando del mejor rematador de área de los últimos 25 años, para remitirnos a algo similar tendríamos que remitirnos a Hugo Sánchez, dijo el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. "Esperamos que te respeten las lesiones, que no te han respetado en tu última etapa en Turquía", agregó.



Estas fueron las principales frases de Falcao:

Sus metas. "Uno de mis objetivos es poder estar en la Selección, estamos luchando por conseguir un cupo para Catar, qué mejor que venir a esta institución, que me abre las puertas para jugar. Quiero dar lo mejor de mí, conozco la plaza, va a ser cómodo para mi familia, me cerraba en todos los aspectos. Encontré una plantilla con mucha hambre, solidaria y con mucha calidad. Esperemos que sea un bonito año para todos".



Cómo ha cambiado la Liga Española. "El fútbol en general ha evolucionado mucho, la Liga Española también. El fútbol es muy de detalles, más físico. Después, es una Liga donde no hay tanta diferencia entre los grandes y los demás, las distancias se están acortando. Esperemos con el club podamos cumplir los objetivos que tenemos".



Su estado físico. "Me encuentro bien, he podido prepararme más en lo físico, sabiendo que los caminos con mi club anterior se iban a separar. No tuve la continuidad sabiendo que salía. Ahora lo que necesito es continuidad y con esto las cosas van a estar bien".

El cambio de un equipo grande a uno más pequeño. "Sé muy bien los objetivos que tiene la institución. Estamos trabajando para cumplirlos. Estoy sorprendido por la calidad de la plantilla, la solidaridad y el hambre de todos, eso nos va a facilitar las cosas porque todos quieren ganar. Una vez que las cosas se den podremos soñar un poco más, más allá de la permanencia".



Qué debe esperar el hincha del Rayo de Falcao. "Principalmente, los delanteros estamos para hacer goles, espero anotar muchos para el clib. Más allá de eso, el amor y la pasión con la que afronto esto, estoy convencido del potencial que tengo en este club, y además los objetivos con la Selección".



Mensaje al Galatasaray. "Muy contento por los jugadores del Galatasaray, les deseo siempre lo mejor, dejé grandes amigos y los recuerdo con mucho cariño. Una lástima que en su momento las cosas no se dieron, pero de mi parte, cuentan con un hincha más a la distancia".



La Liga sin Messi. "Es una Liga en la que no hubo la diferencia que había en años anteriores, hoy está todo un poco más parejo, equiparado en lo físico, en lo táctico. La lectura es que hay un equipo con mucho talento y con mucha hambre, todos tirando para un mismo lado y luchando para el mismo objetivo, ese es el camino. El primer objetivo es mantenernos, hay que ir partido a partido, podíamos haber tenido más suerte en cuanto a los puntos y esperamos tener una seguidilla que nos permita soñar con muchas cosas".



