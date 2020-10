Falcao, goleador del Galatasaray, se sincera: 'no he pagado mi deuda'

El presente de Radamel Falcao García es inmejorable. Su poder goleador parece vivir una nueva vida en el fútbol mundial. Sus tantos con el Galatasaray y con la Selección Colombia lo tienen sonriendo e ilusionándose con hacer una gran temporada a sus 34 años.

Su presente es muy claro: en seis partidos que lleva en la presente temporada, Falcao ha anotado cinco goles y ha dado dos asistencias, convirtiéndolo en el segundo goleador de la Liga de Turquía, por detrás del brasileño Davidson, del Alanyaspor, que tiene seis tantos.



Le puede interesar: (La estadística en la que James supera a Salah, Kane, Son y De Bruyne).



Sin embargo, Falcao siempre será sincero y directo a la hora de hablar de su rendimiento. Su importante palmarés le hace ser autocrítico en situaciones adversas, aunque nunca renuncia a seguir mejorando.



También lea: (Diez claves para el remate de la fase todos contra todos de la Liga).



"Todavía no he pagado mi deuda con la afición del Galatasaray. Estoy mejorando físicamente todos los días. Tanto el equipo como yo seremos aún mejores", aseguró un Falcao que quiere conquistar todo con el equipo de Estambul.



Además, Falcao que vio la tarjeta roja en el último partido, provocándole su primera expulsión en el fútbol europeo, envió un grito de batalla: "No me podrán detener con esta tarjeta roja. Seguiré marcando goles desde el partido contra Sivasspor".



DEPORTES