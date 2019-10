La espectacular noticia que recibió Radamel Falcao García

El delantero colombiano Radamel Falcao García aparece en el listado de los 100 mejores jugadores del Siglo XXI, en el listado dado a conocer por el reconocido diario inglés 'The Independent'.

Falcao, que no jugó este martes en la derrota del Galatasaray 0-1 contra Real Madrid en la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League, apareció en el puesto 88 de un listado liderado por el argentino Lionel Messi.



"En su momento, Falcao fue probablemente el mejor delantero del planeta. En un prolífico período de cuatro años jugando para el Porto y el Atlético de Madrid, marcó 142 goles en 178 juegos, y sus lesiones no hubiesen afectaron su carrera, no hay duda que el anotador récord de Colombia estaría mucho más arriba en esta lista", aseguró el medio británico.

Estos son los primeros 10:

1. Lionel Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Xavi Hernández

4. Ronaldinho

5. Andrés Iniesta

6. Ronaldo

7. Thierry Henry

8. Zinedine Zidane

9. Kaka

10. Fabio Cannavaro

88. Radamel Falcao García



