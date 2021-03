Este fue el balance que hizo Falcao tras su domingo goleador 

El delantero colombiano Falcao García volvió a ser titular este domingo con su equipo el Galatasaray y marcó doblete en el empate 2.-2 contra el Sivasspor, en el fútbol de Turquía.



El delantero, que supera así su larga lesión, se refirió a cómo se sinetió en su regreso, y a sus goles.

“Es una sensación muy agradable que me vuelva a poner en forma después de un largo descanso y regrese al campo. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Fatih, a sus asistentes y a todos mis compañeros de equipo. Siempre me apoyaron en los momentos difíciles. Hoy volví a los campos", dijo Falcao en declaraciones difundidas por la página oficial del club.

El Tigre afirmó que se sintió cómodo durante el partido: “Gracias a Dios creo que regresé muy bien. Me siento bien. Me sentí cómodo en el partido. Lo único que tengo que hacer es apoyar a mis compañeros al mejor nivel y estar con ellos. Lo único en lo que me centro ahora es en el partido de Kayserispor que jugaremos a continuación", agregó.



Falcao estuvo inactivo durante casi todo este comienzo de año por una lesión, que también lo aquejó en 2020. Por fin, el Tigre está de regreso para ayudar a su equipo.



