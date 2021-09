Falcao García: 'Quiero brindar esperanza e ilusión a los rayistas'

Falcao García aprobó este sábado los exámenes médicos para iniciar en forma su vida en el Rayo Vallecano, su nuevo equipo en España.



(Le puede interesar: Falcao García rugirá ahora en Vallecas, un barrio obrero y antifascista)

Al salir de la revisión médica, el atacante habló con 'Onda Cero' de España y manifestó su alegría por esa nueva etapa en su carrera.



"Muy emocionado por fichar con Rayo, contento por el cariño que la gente me ha mostrado, a veces no eres consciente de esos detalles, pero a mi edad y después de lo vivido en el fútbol, sentir esa alegría de la gente por mi vuelta me lleva de felicidad", dijo.

(Lea además: 'Falcao nos va a dar un plus goleador en Rayo': director deportivo del club)



"Yo también estoy contento de estar en Rayo, es una oportunidad muy importante, quiero aprovecharla, dar el máximo, llego a un club con mucha historia y quiero brindar esperanza e ilusión a los rayistas, que podamos conseguir objetivos, que ya los tiene la plantilla, pero soñar en grande", agregó.



También se refirió a las palabras del presidente del Rayo, quien dijo que Falcao es uno de los 3 mejores rematadores de la historia, junto a Pelé y Hugo Sánchez.

(Lea también: Falcao pasa exámenes médicos en el Rayo: ¿cuándo debuta?)



"Agradecido por la confianza que me da el presidente, es verdad que en mi paso por el Atlético y otros clubes he podido tener efectividad importante y deseo poder dar lo mejor de mí, que son los goles para el equipo".



Finalmente, comentó que no se pone un límite de goles. "Siempre digo que no hay que poner limite ni techo, sino buscar partido a partido la oportunidad de marcar".





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Santa Fe se refuerza con el mundialista Carlos Sánchez



-'James tiene que mostrar su compromiso': Benítez



-Cristiano Ronaldo, como si nunca se hubiera ido del United