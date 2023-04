A los 37 años, Radamel Falcao García quema sus últimos cartuchos en Europa. Hoy está con una lesión muscular que lo tiene por fuera de las últimas convocatorias del Rayo Vallecano.

El 'Tigre' solamente ha jugado 22 partidos, 3 como titular, en esta temporada de la Liga española, y apenas ha conseguido dos anotaciones. No marca desde el pasado 18 de octubre, contra Atlético de Madrid.

En el Rayo Vallecano ya le buscan reemplazo a Falcao y el colombiano comienza a mirar opciones para su futuro. Y desde hace varias semanas hay un rumor creciente: se iría a un exótico destino.

Falcao García



El Johor Darul Takzim, de la primera división de Malasia, tiene en la mira al jugador colombiano y el propio técnico del club, el argentino Esteban Solari, reconoció el interés.



“Sabemos que existe una posibilidad, es algo en lo que nuestro jefe está trabajando. Todavía estamos esperando, no puedo decir más, nuestro jefe decidirá sobre Falcao”, dijo Solari a comienzos de marzo.

Falcao le lanza un guiño a Malasia



Ahora, el propio jugador colombiano tiró una pista que da a entender que el tema está muy adelantado. En su cuenta de Twitter, Falcao le dio RT a una publicación relacionada con el club.



Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, uno de los propietarios del club, anunció un nuevo fichaje y citó en su trino a Falcao. El jugador respondió: "Looking forward to seeing you… (Estoy deseando verte)".

Looking forward to seeing you… https://t.co/vgmmJVv7HE — Radamel Falcao (@FALCAO) April 27, 2023

