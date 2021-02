Falcao cumple 35 años en medio de lesiones y cerca de su final

Radamel Falcao García cumple 35 años este miércoles en medio de incertidumbre sobre el futuro del delantero colombiano, que si bien hace parte del Galatasartay no juega y su salud no es la mejor.

El samario vive un presente difícil, bien complicado debido a que en los últimos meses no ha sido titular, las lesiones no tienen contra la pared y el futuro no es el mejor.



Falcao García no volvió a jugar y en Turquía se habla, desde finales del año pasado, de su salida del club. Se advierte que la dirigencia le dijo que no quería contar más con él y le dio autorización de buscar equipo.



Falcao, que estuvo en España recuperándose, buscando ayuda para salir del túnel debido a los problemas físicos, no tiene el futuro asegurado, aunque ofertas no le faltarán, gracias a su historial.



Su nombre está en varios mercados de pases. Que si se queda en Europa, pero cambia de club, que si viaja a Estados Unidos, que si llegó una propuesta multimillonaria de Emiratos Árabes, que si se devuelve a Suramérica.



Incluso, se llegó a hablar de la posibilidad de que llegue a Millonarios. La llegada de Fredy Guarín al club bogotano, quien lo invitó a venir, y la iniciativa de Gustavo Serpa, presidente del club de contar con él, abre una puerta, pero no hay nada seguro.



Los rumores sobre la salida del colombiano son pan de cada día. Recientemente se reveló que el técnico Fatih Terim no aconsejó su fichaje y que desde siempre tuvo reservas con un jugador tan costoso y tan propenso a las lesiones, todo lo cual confirmaría con el paso del tiempo.

Radamel Falcao García recibió la camiseta de Millonarios en un amistoso que jugó con el Atlético de Madrid. Foto: Archivo EL TIEMPO



En Turquía se maneja la versión de que el jugador le comunicó a la gerencia que aceptaría dejar el equipo solo si le pagan todas las cuentas por cobrar que están pendientes”, una situación que dejaría a Galatasaray "atado de pies y manos al jugador".



Lo que todo indica es que Falcao se va, si es su único camino, pero reclamaría cerca de 7,5 millones de euros, una cantidad que ni está disponible en este momento ni se destinaría a él, considerando que se debe buscar un reemplazo a su altura y que son días críticos para las finanzas del club.



Sin duda, la edad y las lesiones juegan en contra de Falcao. En enero se confirmó que tenía una distensión moderada (desgarro parcial y sangrado) en el grupo muscular superior derecho. La molestia la sufrió al comenzar el 2021, en el empate sin goles contra el Antalyaspor, el segundo partido que disputaba tras volver de un problema físico similar que lo sacó casi dos meses de las canchas.



En la presencia de García con la Selección Colombia advirtió que u ciclo estaba cerca de finalizar, algo que por todo lo que está pasando es la realidad, aunque no más seguro es que consiga un equipo en el que termine su carrera deportiva.



