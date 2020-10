Análisis: Falcao sigue marcando huella y ya deja su herencia

Radamel Falcao García tiene muy claro que los ciclos terminan y que el suyo está cerca de acabarse también. Poco a poco ha ido cediendo terreno para que otros artilleros más jóvenes empiecen a ocupar el lugar al que él llegó en 2007. Pero cada vez que puede, el aporte que hace al crecimiento de la Selección Colombia es enorme.

Antes del partido contra Venezuela, Falcao, que ya tiene 34 años, habló como si estuviera en su primera convocatoria: “El sentimiento personal es de ilusión y alegría. Cuando iniciaba mi carrera en la Selección no sé si imaginaba estar en un cuarto proceso de eliminatoria, eso me da orgullo. Estoy disfrutándolo al máximo, entendiendo que el final de mi carrera futbolística está cerca: aprovecho cada entrenamiento, en concentración, en todo, y siempre estoy dando lo mejor, tratando de representar a todos los colombianos con la misma pasión y siendo ayuda para los más jóvenes”, declaró.

Pero el aporte de Falcao no es solamente como el líder natural dentro del vestuario, como el capitán del equipo, dignidad que Carlos Queiroz se encargó de recalcar en su ‘autoentrevista’ antes del comienzo de la eliminatoria. James Rodríguez, el portador del brazalete en el comienzo de los juegos contra Venezuela y Chile, se encargó de ponérselo en el brazo. Ha generado tanto respeto que el propio James, en sus redes sociales, se encargó de elogiarlo después del partido contra Chile. “Gran esfuerzo del equipo. Luchamos todos hasta el final. @FALCAO, no te vayas nunca falca!”, escribió el ‘10’.

El gol en Santiago de Chile aumentó a 35 su cifra de anotaciones con Colombia. Y este tuvo un significado especial, a tal punto que dejó escapar un par de lágrimas. Hacía un año y cuatro meses que no marcaba con la Selección (3 de junio de 2019, contra Panamá). Y además, ese gol le permitió alcanzar una marca más: es el primer jugador colombiano que anota gol en cuatro eliminatorias: hizo uno en la ruta hacia Sudáfrica 2010, nueve hacia Brasil 2014 y dos en el camino hacia Rusia 2018, donde cumplió su sueño de marcar en un Mundial.

“Esto es anecdótico, pero llegarán más jugadores que lo lograrán. Para mí es motivo de orgullo porque representar al país es lo mejor que le puede pasar a un futbolista. Debo seguir contribuyendo a esta camiseta que tanto quiero y que toda mi vida he deseado vestir”, declaró Falcao al programa El VBar, de Caracol Radio.

Camino de espinas

Falcao está cerca de llegar a los 35 años y sigue vigente. No es poco, teniendo en cuenta que en su carrera ha tenido lesiones graves. En 2006, cuando comenzaba su carrera en River Plate y ya tenía en su palmarés el título de campeón del Suramericano Sub-20, se rompió los ligamentos de la rodilla derecha. El Tigre luchó para volver y se ganó un lugar en el club argentino, con el que logró salir campeón en 2008.



De River saltó al Porto y del Porto, al Atlético de Madrid. En ambos clubes logró ganar la Europa League y con el ‘colchonero’ brilló además en la Supercopa de Europa, contra el Chelsea. En 2013 se dejó seducir por el proyecto del Mónaco, que volvía a la Ligue 1 con ínfulas de grande. Allí se reencontró con James, con quien ya había compartido en Portugal.

Sin embargo, otra grave lesión de rodilla, esta vez la izquierda, frenó una proyección enorme. Lo dejó sin mundial, cuando había sido el hombre clave para la clasificación.

Pero Falcao siempre luchó para volver. Sufrió dos años en Inglaterra, uno con Manchester United y otro con Chelsea. Algunos llegaron a calificarlo de exjugador. Y terminó volviendo a Mónaco, donde resurgió: lo llevó hasta las semifinales de la Liga de Campeones.

Radamel Falcao García, Manchester United. 2014 – 2015 (29 partidos y 4 goles).

En Turquía, con Galatasaray, ha tenido buenos números, aunque las lesiones musculares le han quitado continuidad. Pero si de algo no deja dudas, es de su profesionalismo.



“Falcao García es un futbolista con buena técnica y habilidad, que sabe invertir en sí mismo. Creo que tendrá una actuación que cumplirá con las expectativas. Trabaja de buena fe”, declaró su DT en Galatasaray, Fatih Terim.

Radamel Falcao García

La voz de la experiencia

Han pasado 13 años desde que jugó su primer partido de eliminatorias. Jorge Luis Pinto, el seleccionador que comenzó las clasificatorias para Sudáfrica 2010, lo puso de titular contra Brasil, tras haberlo dejado por fuera de la Copa América de Venezuela 2007, un error que reconoció: “No me arrepiento porque no había la posibilidad, pero sí sentí no traer a algunos, como a Falcao García, por ejemplo. Eso le duele a uno, pero creímos en el momento de otros y los trajimos”, dijo entonces.

Nunca lo volvieron a dejar por fuera, aunque algunas veces tuvo que ser suplente, como en aquel famoso partido en Bolivia, en 2011, cuando arrancó en el banco por decisión de Leonel Álvarez, pero entró para marcar el gol de la primera victoria de Colombia en La Paz en eliminatorias.



El ciclo se va cerrando. Falcao, con toda la experiencia del mundo, acepta ser suplente. Pero cuando entra, tiene el tino para marcar diferencia.



“Cada partido es diferente, las selecciones suramericanas son muy competitivas, los partidos se hacen complejos, cerrados y hay que trabajarlos. Esto lo supimos interpretar ante Venezuela, con Chile también, pero por circunstancias ajenas, llevaron a que ellos se pusieran adelante del marcador. Estamos creciendo en experiencia y fortaleciéndonos como grupo”, declaró después del partido contra Chile.



Falcao ha hecho escuela y hoy la Selección tiene varias opciones en el ataque: Duván Zapata, Alfredo Morelos, Luis Fernando Muriel, Jhon Córdoba, y otros que no estuvieron en esta convocatoria, como Rafael Santos Borré o Luis Suárez... Pero el Tigre ha dejado una herencia que no será fácil de igualar. Así como él se tardó ocho años en superar la marca de Arnoldo Iguarán, no paree fácil que lo alcancen. El que le sigue, de los vigentes, es James, que tiene 22 tantos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc