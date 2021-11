Falcao: “Que la próxima ganadora del Balón de Oro sea suramericana”

El estelar delantero de la Selección Colombia y del Rayo Vallecano español, Radamel Falcao García, apoyó al programa social ‘Goleadoras por el mundo’, que en este momento trabaja con niñas y adolescentes en Condoto (Chocó), como lo ha hecho en Estados Unidos, Venezuela y Haití.

En una transmisión en vivo reproducida en su cuenta de Instagram, Falcao, desde Madrid, participó en una charla con Eglantina Zingg, fundadora de ‘Goleadoras por el mundo’ y difundida por sus redes sociales.



Falcao habló de la importancia del fútbol como mecanismo para lograr desarrollos sociales en diferentes comunidades, en especial con las mujeres, de las que dijo “además, han sufrido demasiado en esta época con la pandemia (de covid 19)”.

“Necesitamos que se miré más al Chocó’

“Vivimos un momento muy desafortunado y a cierto sector de nuestra sociedad, pues no llega este tipo de proyectos. No es simplemente para escoger nuevas futbolista o encontrar a las mejores jugadoras que tienen talento; es también para para darles el cariño que les falta, un abrazo, un plato de comida; y permitirles conocer otra gente, enriquecerse espiritualmente”, dijo Falcao.



El ¿Tigre’, máximo artillero en la historia de la Selección Colombia, agregó:



“Esto va a ser de mucha ayuda, sobre todo para para un lugar de nuestro país que no se mira o se le tiene a un lado y que ha pasado por momentos muy difíciles. Necesitamos que más gente miré al Chocó porque hay muchísimo talento tienen muchísimas capacidades, es gente alegre que contagia vida y me parece que no debemos desaprovechar todas esas capacidades que ellos tienen porque es beneficioso para a mi país”.



Finalmente, Falcao envió un saludo a las niñas y adolescentes participantes en el programa: ”Necesitamos más jugadoras y tenemos supertalentosas. Y, por qué no, que la próxima ganadora del balón de Oro sea de Suramérica. La necesitamos”.



Embajadores de lujo

El programa ‘Goleadoras por el mundo’, cuenta en Colombia con el apoyo de la Fundación TAAP, organización que se ha destacado por el impacto de sus programas de construcción de paz, desarrollo socioemocional y desarrollo local.



Entre los embajadores de ‘Goleadoras por el mundo, figuran nombres como Ricky Martin, la Princesa Marthä Louise de Noruega, Juan Mata, jugador del Manchester United y la selección de España; y Carolina Herrera Jr. entre otros.



